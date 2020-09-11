“После посещения зоны не спала неделю”. Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле

11.09.2020, 15:30, Новости дня

Дочь мэра Днепра Бориса Филатова 26-летняя Екатерина Филатова побывала в Чернобыле. Фото она опубликовала в Instagram.

“Опасно ли посещение зоны? В целом, нет – не опасно. Конечно, если вы посещаете зону легальным туристом. Все легальные маршруты посещения утверждены специальной комиссией и проложены по безопасным тропам с наименьшим уровнем радиации. На въезде вам выдадут дозиметр, который в конце дня покажет дозу радиации, которую вы получили. Также вы получите список правил поведения”, – рассказала она.

Филатова отметила, что в зоне нельзя находиться в одежде с открытыми участками тела, нельзя принимать пищу на улице, поскольку радиоактивная пыль может осесть на продукты и попасть в организм, нельзя ничего трогать, категорически запрещено выносить любые предметы, сидеть на земле, не рекомендуется ставить на землю сумки и другие вещи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Опасно ли посещение зоны? В целом нет – не опасно. Конечно, если вы посещаете зону легальным туристом. Все легальные маршруты посещения утверждены специальнои * комиссиеи * и проложены по безопасным тропам с наименьшим уровнем радиации. На въезде вам выдадут дозиметр, которыи * в конце дня покажет дозу радиации, которую вы получили. Также вы получите список правил поведения. В зоне нельзя находиться в одежде с открытыми участками тела, на вас должен быть длинныи * рукав, штаны, закрытая обувь и высокие носки. Нельзя принимать пищу на улице, так как радиоактивная пыль может осесть на продукты и попасть внутрь организма. Конечно, в зоне нельзя ничего трогать, категорически запрещено выносить любые предметы, сидеть на земле, не рекомендуется ставить на землю сумки и другие вещи. При выезде с зоны вас два раза (выезд из 10км и 30 км от ЧАЭС) проверят через установку РЗБ, контролирующую уровень загрязнения. Если вы приехали на личном автомобиле, проверят также его. Если ваши вещи загрязнены их попробуют отмыть, если это не поможет, их приде * тся оставить в зоне. Конечно, по возвращению домои * все вещи советуют постирать, а обувь тщательно вымыть. Другои * вопрос если вы иде * те в зону не легалом. Но это уже совсем другая история *

Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova) 10 Сен 2020 в 1:32 PDT

“Рыжий лес – это 202 км² леса возле ЧАЭС. В 1986 году, во время взрыва реактора, лес принял на себя наибольшую долю выброса радиации. Лес впитал в себя радиоактивную пыль как губка, в связи с чем был полностью вырублен в течении нескольких лет после аварии. Лес на фото – это другой лес в Чернобыльской зоне, но его часто путают на фото с Рыжим лесом, не зная, что второго уже давно не существует”, – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Рыжии * лес – это 202 км² леса возле ЧАЭС. В 1986 году, во время взрыва реактора, лес принял на себя наибольшую долю выброса радиации. Лес впитал в себя радиоактивную пыль как губка, в связи с чем был полностью вырублен в течении нескольких лет после аварии. Лес на фото это другои * лес в Чернобыльскои * зоне, но его часто путают на фото с Рыжим лесом, не зная, что второго уже давно не существует. Пеи * заж достаточно постапокалиптичен, так как деревья обожжены в следствии масштабных пожаров в зоне в 2020 году.

Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova) 9 Сен 2020 в 5:21 PDT

“Чернобыльская зона отчуждения привлекает людей десятилетиями. Туристов, сталкеров, ученых, киношников. Лично я после посещения зоны не спала неделю. Она приходила ко мне во снах, мои мысли неизменно возвращались туда днем и ночью. Трудно объяснить почему”, – отметила Филатова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Чернобыльская зона отчуждения привлекает людей десятилетиями. Туристов, сталкеров, ученых, киношников. Лично я после посещения зоны не спала неделю. Она приходила ко мне во снах, мои мысли неизменно возвращались туда днём и ночью. Трудно объяснить почему. При этом освещать эту поездку почему-то не хотелось, возможно нужно было время, хотелось оставить эти впечатления для себя, подумать, переварить информацию. И если честно очень хочется туда вернуться. Тоже не знаю почему.

Публикация от Kateryna Filatova (@kateryna.filatova) 9 Сен 2020 в 12:20 PDT

Екатерина Филатова – единственная дочь мэра Днепра, Бориса Филатова. Ее мать – супруга мэра – Марина Филатова.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.