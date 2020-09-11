Андрей Хржановский: «Наш народ верит во все, что указывается сверху»

11.09.2020, 15:17, Разное

Классик анимации — о вкладе авангарда в искусство, которое не зависит от того, кто возглавляет департаменты культуры.

11 сентября «Кинотавр» откроется фильмом «Нос, или Заговор "не таких"» и вручит его автору Андрею Хржановскому почетный приз «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».

Около полувека назад возник замысел картины, удостоенный приза жюри на главном анимационном смотре в Анси. О ней уже сложены легенды. Как молодой режиссер скандальных мультфильмов «Жил-был Козявин» о чиновнике беспримерного рвения и запрещенной цензурой «Стеклянной гармоники» — аллегории о судьбе искусства, в 1969-м написал Дмитрию Шостаковичу о своем желании снять анимационное кино по «Носу», первой опере композитора, и — чудо! — получил одобрение. Как одним из авторов сценария пообещал стать Николай Эрдман, который, увы, скончался в 1970-м. Как кропотливо сочиняли сценарий с Юрием Арабовым, с которым они делали фильм об Иосифе Бродском. И как в сложную ткань фильма вплетались и жизнь страны с ее репрессивной механикой, и жизнь семьи.

Отец режиссера, художник Юрий Хржановский, — ученик Филонова, появится в фильме рядом с Гоголем, Мейерхольдом, Эйзенштейном, Шостаковичем и майором Ковалевым.

В этом условном пространстве-времени «Россия» все нерасторжимо. И для самого Хржановского Гоголь — из «ближнего круга».

Он и во ВГИК поступал с работой о «Портрете», и «Ревизора» из академического собрания, подаренного дедом, знал наизусть.

…И вот рисованный начинающий писатель Николаша Гоголь уезжает от маменьки, мчит в карете мимо подсолнухового поля в Петербург в поисках удачи и счастья. А в ледяной столице так замерз, едва нос не отморозил.

«Нос, или Заговор „не таких“». Кадр мультфильма

Фильм в трех снах. Первый — «Нос» по Гоголю с музыкой Шостаковича, второй — фантазия Булгакова о знакомстве со Сталиным, третий — вольная экранизация «Антиформалистического райка» — феноменального гротескного, даже глумливого, сочинения Шостаковича, созданного в 1948 году, где он высмеивает борьбу с формализмом.

Любимый прием Хржановского, который они испробовали с Альфредом Шнитке в «Стеклянной гармонике»: полистилистика. Но ростки сложного полижанра были апробированы уже в легендарной трилогии по рисункам Пушкина, поэтической фантазии, летящей строками и зарисовками поэта к зрителю по воображаемому листку бумаги.

Гоголь окунает перо в чернильницу и с его кончика падают чернильные слезы. По сумрачному петербургскому небу летят шляпки дам, прекрасных во всех отношениях, прихорашивается федотовская невеста в ожидании майора. А майор Ковалев с опустевшим лицом ищет беглеца.

По улицам бегут пионеры, преследующие цирюльника, который пытается избавиться от проклятого «носа». А сам «Нос» в генеральском мундире с позументами в Казанском соборе — раздувшееся от собственной значимости первое лицо. Одноликая шкафообразная охрана бережет истовое благолепие их сиятельства, и сами усердно крестятся. Сталин со свитой смотрит из царской ложи оперу «Нос», формулируя приговор: «сумбур вместо музыки».

Одну из арий начинает бюст Ленина. Люмпены маршируют под знаменами в противогазах, рядом трудятся жнецы Малевича, в толпе мелькают лица репинских бурлаков. Бдительные докладчики объясняют, какой должна быть музыка для народа, слушатели раболепно пускаются плясать лезгинку. И ледяная метель пробивает свой путь сквозь хрупкую фигуру Шостаковича.

«Нос, или Заговор „не таких“». Кадр мультфильма

Отдельный номер в этой театральной симфонии — байка Булгакова, разыгранная внутри «райка», про то, как мотоциклисты привезли его к Сталину в халате, на босу ногу. И велел вождь своим клевретам, от Ягоды и Ворошилова до Будённого, сапоги писателю отдать. Да то велик сталинский сапог, то жмет Булгакову — он же, как Шостакович, Мейерхольд, Филонов, Ахматова — «не такой». Надо причесать, уравнять, обстругать до подобия на большинство «таких».

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