 

Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с Павлом Волей

11.09.2020, 15:17, Разное

Ведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с юмористом Павлом Волей. В разговоре с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала она также рассказала, на что вдохновляет ее супруг.
После замужества Ляйсан Утяшева научилась готовить, а к плите она стала именно благодаря мужу. Как считает спортсменка, этот способ идеально подходит для проявления любви по отношению ко второй половине. Готовку ведущая сравнила с энергией. Утром в красивом белье Утяшева отправляется на кухню, чтобы сделать завтрак. На это вдохновляет ее любимый муж. К слову, Утяшева считает, что заниматься приготовление еды в отдельных случаях можно и без белья.

Пара задумывается над еще одним ребенком. Сейчас в семье растут семилетний Роберт и пятилетняя София. Когда произойдет пополнение, Утяшева прогнозировать не стала.

Спортсменка также высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Комик приходил на день рождения Утяшевой после расставания с супругой, где вел себя свободно и легко. Многие сразу же поняли, что артист совершенно не страдает. Ведущая назвала Харламова самым завидным женихом в отечественном шоу-бизнесе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Анжелика Варум нежно поздравила с днем рождения Леонида Агутина

02.08 / 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

13.08 / Мнение: О поучительной истории одного ковид-диссидента

04.08 / Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями

31.08 / Ученые определили молекулу, помогающую раку легких прятаться от иммунитета

03.08 / В жилом доме в Москве вспыхнул газ

25.06 / Япония отказалась размещать у себя американские комплексы ПРО

31.07 / Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

07.09 / Борис Корчевников поделился найденным мамой снимком из юности со своей дачи в Купавне

26.08 / Мнение: “Последняя диктатура” в сердце Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска