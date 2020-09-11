Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с Павлом Волей

11.09.2020, 15:17, Разное

Ведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева раскрыла секрет счастливого брака с юмористом Павлом Волей. В разговоре с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала она также рассказала, на что вдохновляет ее супруг.

После замужества Ляйсан Утяшева научилась готовить, а к плите она стала именно благодаря мужу. Как считает спортсменка, этот способ идеально подходит для проявления любви по отношению ко второй половине. Готовку ведущая сравнила с энергией. Утром в красивом белье Утяшева отправляется на кухню, чтобы сделать завтрак. На это вдохновляет ее любимый муж. К слову, Утяшева считает, что заниматься приготовление еды в отдельных случаях можно и без белья.

Пара задумывается над еще одним ребенком. Сейчас в семье растут семилетний Роберт и пятилетняя София. Когда произойдет пополнение, Утяшева прогнозировать не стала.

Спортсменка также высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Комик приходил на день рождения Утяшевой после расставания с супругой, где вел себя свободно и легко. Многие сразу же поняли, что артист совершенно не страдает. Ведущая назвала Харламова самым завидным женихом в отечественном шоу-бизнесе.