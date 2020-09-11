Нюша опубликовала пикантную фотографию в розовом купальнике

11.09.2020, 15:17, Разное

Известная российская певица Нюша поделилась пикантной фотографией в розовом купальнике. Снимок, которым она хотела привлечь внимание публики, появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Нюша не перестает удивлять свою целевую аудиторию фотографии, где она предстает в соблазнительных образах. Артистка делает это для привлечения внимания к публикациям. Многие подписчики знаменитости считают, что замужняя девушка и молодая мать должна более тщательно выбирать контент.

На свежем снимке Нюша запечатлена спиной к камере в довольно откровенном купальнике розового цвета. Ее образ дополнили очки, присутствующие на лице. Муж певицы Игорь Сивов не против, что его жена публикует подобные фото.

Фанаты в целом считают, что после родов тело Нющи выглядит хорошо. За время беременности знаменитость набрала много лишних килограммов, однако потом быстро пришла в форму, благодаря спортивному залу и правильному питанию.