Задержан замглавы департамента Минпромторга Исаев

11.09.2020, 15:08, Новости дня

Задержан заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Антон Исаев, сообщило Министерство промышленности и торговли.

«Минпромторг РФ подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева. По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.

В ходе доследственной проверки Минпромторг сообщил о нанесенном действиями ООО «Аквасервис» ущербе государству, ведомство продолжает оказывать следствию необходимое содействие.

Во вторник сообщалось о задержании замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго РФ признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей.

Тихонова арестовали в среду, следствие считает его организатором преступной схемы.