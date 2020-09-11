 

Летчика Ярошенко захотели перевести в частную тюрьму

11.09.2020, 15:08, Новости дня

Российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в заключении в США, захотели перевести в частную тюрьму, сообщил его адвокат Алексей Тарасов.

Тарасов сообщил, что Ярошенко «находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», передает РИА «Новости».

По его словам, пока не известно, куда конкретно и когда переведут россиянина. Его поместили на карантин на минувшей неделе.

«У него очень ограничен доступ к телефону. Он позвонил мне вчера только на пару минут. В карантине очень жесткие условия – камера одиночная, маленькая. В душ дают ходить не каждый день», – указал адвокат.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич предположил, что происходящее является некой тактикой, направленной на получение от россиянина каких-либо признательных показаний, передает «360».

«На мой взгляд, это очень опасно. Дальнейшие условия его пребывания в этой тюрьме могут оказаться непростыми», – сказал сенатор.

Клинцевич также задался вопросом об оплате пребывания Ярошенко в частной тюрьме и усомнился, что делать это будет семья летчика: «Значит, представители каких-то заинтересованных структур или спецслужб. Но это моя догадка». Он добавил, что в этой ситуации может понадобиться вмешательство государства.

Правозащитник и юрист Михаил Федотов, оценивая ситуацию, сослался на рассказы знакомых специалистов из США: «У американских экспертов пенитенциарной системы было очень много претензий к тому, как соблюдаются права человека в тюрьмах. Они приводили многочисленные примеры действительно грубых нарушений».

По мнению юриста, условия в местах лишения свободы в США схожи с теми, что есть и в российских тюрьмах.

«Частная тюрьма, как я понимаю, оплачивается государством из бюджета. Другое дело, что там могут быть какие-то платные услуги», – заметил он.

При этом нежелание Ярошенко покидать свою камеру в тюрьме Данбери штата Коннектикут понятно.

«По опыту (…) могу сказать, что заключенные, как правило, очень негативно воспринимают любые подобные переезды. (…) Если он уже сдружился с сокамерниками, (…) то, конечно же, воспринимает перевод как зло. Это нарушает его привычной распорядок жизни», – заключил правозащитник.

Напомним, власти США отказали в передаче РФ Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в якобы подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.



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