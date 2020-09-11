Что даст отказ от алкоголя не алкоголику

11.09.2020, 15:00, Разное



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Сегодня страна в 107-й раз информирует Всероссийский день трезвости. Официально в 2019 году алкоголиками считались 1,3 миллиона человек. Сколько человек сталкивается с алкогольными проблемами, но не входит в эту статистику, точно неизвестно. В этом материале мы попытаемся разобраться, какие выгоды для здоровья может получить простой регулярно выпивающий человек, если откажется от алкоголя или хотя бы попробует это сделать.

В рамках небольшой статьи невозможно перечислить весь вред, который наносит организму злоупотребление алкоголем. Совершенно очевидно, что абстиненция должна приносить пользу здоровью. Но часто риски для здоровья – слабый мотивирующий фактор для человека, у которого еще не появились признаки цирроза или алкогольная эпилепсия. Он, вроде, и так неплохо себя чувствует, он не ожидает, что отказ от алкоголя ему что-то даст. Давайте разберемся, что может немедленно получить «практически здоровый» человек, попытавшись завязать.

Хорошее самочувствие, экономия и шелковистая кожа

Интересные данные о том, что происходит с людьми, которые завязали с алкоголем всего на месяц, дала британская инициатива «Сухой январь» (Dry January). Суть этой ежегодной акции состоит в отказе от алкоголя на один месяц. Ученые из Университета Сассекса опросили более 800 участников этой акции в 2018 году спустя несколько месяцев после ее проведения.

Вот некоторые данные:

80% участников ощутили, что могут контролировать свои отношения с алкоголем;

71% понял, что не нуждаются а алкоголе, чтобы получать удовольствие;

70% сообщили об улучшении здоровья;

71% стал лучше спать;

67% ощутили прилив энергии;

58% сбросили вес;

57% стали лучше концентрировать внимание;

54% обнаружили, что их кожа стала лучше.

Участники ощущали, что чего-то достигли и, ожидаемо, сэкономили существенную сумму. Большинство их них пило меньше и в феврале, и даже в августе того же года: в неделе добавился дополнительный «сухой день», количество выпитого в «мокрые дни» сократилось. Положительные результаты были даже у людей, которые не смогли воздерживаться от алкоголя целый месяц, а лишь попробовали сделать это.

Эту пользу можно измерить

В приведенном выше исследовании данные были получены просто со слов «завязавших» с алкоголем. Но улучшение здоровья за такой короткий срок – не просто восторженные слова людей, находящихся под впечатлением возможностей своей силы воли. Положительные изменения в организме можно «потрогать».

Сотрудники издания New Scientist пошли на жертву ради науки. Они бросили пить на один месяц и позволили обследовать себя ученым из Университетского колледжа Лондона. Результаты впечатлили исследователей.

Печень

Важным открытием стало то, что у воздерживавшихся от выпивки в течение месяца количество жира в печени сократилось в среднем на 15% (максимум – на 20%). Жировые отложения в печени – важный маркер риска тяжелых поражений этого органа в будущем: они могут провоцировать воспаление и цирроз.

Риск диабета

Месяц абстиненции поспособствовал снижению риска сахарного диабета 2 типа. У участников исследования на 26% снизился такой показатель, как резистентность тканей к инсулину. Это состояние – возможный предвестник диабета, при нем глюкоза хуже попадает в ткани, потому что те становятся менее чувствительными к гормону инсулину.

Сердце и сосуды

У сотрудников New Scientist стали значительно ниже показатели факторов риска сердечно-сосудистых болезней: уровень холестерина в крови упал на 13%, артериальное давление – на 6%. Кроме того, они в среднем потеряли 1,5% массы тела.

Риск рака

В крови отказавшихся от алкоголя людей через месяц заметно упал уровень некоторых белков, которые связаны с риском ракового роста. Соавтор исследования Гуатам Мета (Gautam Mehta) отметил, что нельзя точно сказать, что риск рака действительно может снизиться через месяц абстиненции. Однако это не случайное совпадение: подобные результаты были получены и в других исследованиях.

Месяц без алкоголя – важный индикатор

Далеко не все люди – даже без официального диагноза «алкоголизм» – способны выдержать один месяц без алкоголя. Например, в исследовании Университета Сассекса, которое мы цитировали, с этим справились 64% участников. Это может быть важным индикатором и поводом для действий.

«Если вы поставили такую цель, но она оказалась сложной, это что-то утверждает о ваших отношениях с алкоголем. Если у вас не получилось, это значит, что вам нужно с кем-то поговорить», – считает Сэлли Марлоу (Sally Marlow), которая изучает алкогольную зависимость в Королевском колледже Лондона. Она указывает, что специалист, задав несколько скрининговых вопросов, может решить, что нужно делать.

Даже краткосрочна попытка отказаться от алкоголя может дать множество осязаемых и объективно измеряемых результатов, а также серьезные поводы для размышления.