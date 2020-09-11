Что даст отказ от алкоголя не алкоголику
11.09.2020, 15:00, Разное
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Сегодня страна в 107-й раз информирует Всероссийский день трезвости. Официально в 2019 году алкоголиками считались 1,3 миллиона человек. Сколько человек сталкивается с алкогольными проблемами, но не входит в эту статистику, точно неизвестно. В этом материале мы попытаемся разобраться, какие выгоды для здоровья может получить простой регулярно выпивающий человек, если откажется от алкоголя или хотя бы попробует это сделать.
В рамках небольшой статьи невозможно перечислить весь вред, который наносит организму злоупотребление алкоголем. Совершенно очевидно, что абстиненция должна приносить пользу здоровью. Но часто риски для здоровья – слабый мотивирующий фактор для человека, у которого еще не появились признаки цирроза или алкогольная эпилепсия. Он, вроде, и так неплохо себя чувствует, он не ожидает, что отказ от алкоголя ему что-то даст. Давайте разберемся, что может немедленно получить «практически здоровый» человек, попытавшись завязать.
Хорошее самочувствие, экономия и шелковистая кожа
Интересные данные о том, что происходит с людьми, которые завязали с алкоголем всего на месяц, дала британская инициатива «Сухой январь» (Dry January). Суть этой ежегодной акции состоит в отказе от алкоголя на один месяц. Ученые из Университета Сассекса опросили более 800 участников этой акции в 2018 году спустя несколько месяцев после ее проведения.
Вот некоторые данные:
- 80% участников ощутили, что могут контролировать свои отношения с алкоголем;
- 71% понял, что не нуждаются а алкоголе, чтобы получать удовольствие;
- 70% сообщили об улучшении здоровья;
- 71% стал лучше спать;
- 67% ощутили прилив энергии;
- 58% сбросили вес;
- 57% стали лучше концентрировать внимание;
- 54% обнаружили, что их кожа стала лучше.
Участники ощущали, что чего-то достигли и, ожидаемо, сэкономили существенную сумму. Большинство их них пило меньше и в феврале, и даже в августе того же года: в неделе добавился дополнительный «сухой день», количество выпитого в «мокрые дни» сократилось. Положительные результаты были даже у людей, которые не смогли воздерживаться от алкоголя целый месяц, а лишь попробовали сделать это.
Эту пользу можно измерить
В приведенном выше исследовании данные были получены просто со слов «завязавших» с алкоголем. Но улучшение здоровья за такой короткий срок – не просто восторженные слова людей, находящихся под впечатлением возможностей своей силы воли. Положительные изменения в организме можно «потрогать».
Сотрудники издания New Scientist пошли на жертву ради науки. Они бросили пить на один месяц и позволили обследовать себя ученым из Университетского колледжа Лондона. Результаты впечатлили исследователей.
Печень
Важным открытием стало то, что у воздерживавшихся от выпивки в течение месяца количество жира в печени сократилось в среднем на 15% (максимум – на 20%). Жировые отложения в печени – важный маркер риска тяжелых поражений этого органа в будущем: они могут провоцировать воспаление и цирроз.
Риск диабета
Месяц абстиненции поспособствовал снижению риска сахарного диабета 2 типа. У участников исследования на 26% снизился такой показатель, как резистентность тканей к инсулину. Это состояние – возможный предвестник диабета, при нем глюкоза хуже попадает в ткани, потому что те становятся менее чувствительными к гормону инсулину.
Сердце и сосуды
У сотрудников New Scientist стали значительно ниже показатели факторов риска сердечно-сосудистых болезней: уровень холестерина в крови упал на 13%, артериальное давление – на 6%. Кроме того, они в среднем потеряли 1,5% массы тела.
Риск рака
В крови отказавшихся от алкоголя людей через месяц заметно упал уровень некоторых белков, которые связаны с риском ракового роста. Соавтор исследования Гуатам Мета (Gautam Mehta) отметил, что нельзя точно сказать, что риск рака действительно может снизиться через месяц абстиненции. Однако это не случайное совпадение: подобные результаты были получены и в других исследованиях.
Месяц без алкоголя – важный индикатор
Далеко не все люди – даже без официального диагноза «алкоголизм» – способны выдержать один месяц без алкоголя. Например, в исследовании Университета Сассекса, которое мы цитировали, с этим справились 64% участников. Это может быть важным индикатором и поводом для действий.
«Если вы поставили такую цель, но она оказалась сложной, это что-то утверждает о ваших отношениях с алкоголем. Если у вас не получилось, это значит, что вам нужно с кем-то поговорить», – считает Сэлли Марлоу (Sally Marlow), которая изучает алкогольную зависимость в Королевском колледже Лондона. Она указывает, что специалист, задав несколько скрининговых вопросов, может решить, что нужно делать.
Даже краткосрочна попытка отказаться от алкоголя может дать множество осязаемых и объективно измеряемых результатов, а также серьезные поводы для размышления.
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