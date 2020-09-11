 

Motorola представила обновленный складной смартфон Razr

11.09.2020, 14:59, Новости дня

По словам специалистов, выход обновленной версии складного смартфона Motorola Razr сопровождался и ностальгией, и некоторым разочарованием одновременно. Напомним, что первая попытка реанимировать уже призабытый дизайн мобильника была предпринята еще в ноябре прошлого года. После этого аналогичные устройства пыталась вывести на рынок также компания Samsung.

Однако на этот раз Motorola представила Razr 5G, то есть мобильное устройство с поддержкой связи пятого поколения, что само по себе добавляет конкурентоспособности смартфона. Ведь до сих пор именитые бренды презентуют новинки всего лишь с 4G.

Новый Razr, кроме того, получил экран с размером диагонали 6,2 дюйма. Разрешение картинки на нем составляет 2142 на 876 пикселей. Есть сканер отпечатков пальцев и 48-мегапиксельная камера.



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