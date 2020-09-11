 

Samsung и Fila обещают выпустить специальное издание наушников Galaxy Buds Live

11.09.2020, 14:59, Новости дня

Samsung заявил о намерении выпустить специальную версию популярных наушников Galaxy Buds Live, к разработке которой будет привлечены специалисты компании Fila.

Сейчас эта модель наушников выпускается в черном, белом и бронзовом цветах. Новая версия должна пойти как подарочный вариант для покупателей Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. Именно поэтому к созданию устройства привлечен известный эксперт в области спортивного дизайна.

На наушниках будет отображен логотип Fila. В комплект войдет также оригинальное зарядное устройство и брелок в форме кроссовки Fila Disruptor. Цвет ограниченной версии наушников – только белый. Напомним, что Galaxy Buds Live Fila Edition поступил в продажу 10 сентября.



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