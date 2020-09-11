 

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у всех живущих в России иностранцев

11.09.2020, 14:55, Новости дня

Иностранцы, живущие в России больше 30 дней, должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться для удостоверения личности. Такие поправки к законодательству готовит МВД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новое положение, если оно будет введено, коснётся больше 10 миллионов человек, живущих в России и больше 4,5 миллионов человек, ежегодно приезжающих в страну на работу. Ранее предполагалось, что дактилоскопию они будут проходить на границе, но для этого все пункты пограничного контроля нужно будет оборудовать специальной техникой, поэтому МВД думает обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев самостоятельно, рассказала журналистам начальник профильного подразделения министерства Валентина Казакова.

Удостоверение личности будет аналогично тому, что готовится для российских граждан. На документ будет нанесено имя иностранца, год и место его рождения, его голографическая фотография, номер карты, а на чипе будут записаны «все установочные данные», включая информацию о выданных патентах на работу.

Нововведения коснутся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, предполагается, что иностранцам разрешат менять цель пребывания в России, не выезжая из страны, сейчас её можно указать только при пересечении границы.



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