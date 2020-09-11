 

Помпео приветствовал исторические переговоры между Кабулом и Талибаном

11.09.2020, 14:55, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал «исторические» мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном.

Соединенные Штаты работали над организацией переговоров с тех пор, как в феврале подписали соглашение с талибами о выводе войск.

«С 29 февраля прошло больше времени, чем мне хотелось бы, но мы ожидаем, что в субботу утром … афганцы сядут за стол переговоров, готовые к сложным дискуссиям о будущем страны, – сказал Помпео журналистам по дороге в столицу Катара Доху, где состоится церемония открытия. – Это поистине исторический момент».

Помпео прибудет в Доху в пятницу, в день 19-й годовщины терактов 11 сентября, из-за которых США начали кампанию против Талибана в Афганистане.

Как рассказал дипломатический источник в Кабуле, начало переговоров было организовано таким образом, чтобы оно не совпало с годовщиной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

18.07 / Назначен временный глава правления “Укргазбанка” вместо Шевченко

13.07 / Разбившийся в Нижегородской области Ан-2 был занят на сельхозработах

30.06 / Байден назвал странную причину «нежелания» РФ его победы на выборах

22.08 / МИД счел «юридически ничтожным» решение США восстановить санкции СБ ООН против Ирана

16.08 / Сакварелидзе: Порошенко не сядет. Дела против него не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко

28.06 / На сайт конституция2020.рф зафиксированы массовые DDos-атаки

16.08 / Das Erste – США увеличат своё военное присутствие в Польше

27.07 / Гривна немного укрепилась к доллару и евро

29.07 / Лукашенко призвал российские СМИ «не гнать пургу» по задержаниям в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска