Помпео приветствовал исторические переговоры между Кабулом и Талибаном

11.09.2020, 14:55, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал «исторические» мирные переговоры между афганским правительством и Талибаном.

Соединенные Штаты работали над организацией переговоров с тех пор, как в феврале подписали соглашение с талибами о выводе войск.

«С 29 февраля прошло больше времени, чем мне хотелось бы, но мы ожидаем, что в субботу утром … афганцы сядут за стол переговоров, готовые к сложным дискуссиям о будущем страны, – сказал Помпео журналистам по дороге в столицу Катара Доху, где состоится церемония открытия. – Это поистине исторический момент».

Помпео прибудет в Доху в пятницу, в день 19-й годовщины терактов 11 сентября, из-за которых США начали кампанию против Талибана в Афганистане.

Как рассказал дипломатический источник в Кабуле, начало переговоров было организовано таким образом, чтобы оно не совпало с годовщиной.