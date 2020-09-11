Ученые: Брокколи защищает от диабета, сердечных болезней и рака

11.09.2020, 14:53, Разное

Ученые сообщили, что употребление брокколи помогает людям прожить дольше. Добавление овоща в рацион может защитить организм от возникновения диабета, заболеваний сердца и даже рака.

Как отмечается, главным фактором смерти людей являются заболевания сердца и диабет. От таких болезней защититься невозможно, но уменьшить их риски можно благодаря здоровому сбалансированному рациону. В него необходимо включить продукты, имеющие соединения, которые обеспечат защиту здоровью. Именно брокколи считается таким суперфудом.

Употребление брокколи поможет нормализовать давление. Продукт имеет много питательных веществ, включая калий, помогающий почкам вывести натрий из организма, что снимет напряжение в кровеносных сосудах. Давление понижается, артерии защищены от холестериновых бляшек, которые нарушают кровоснабжение мышцы сердца.

Также в продукте имеется сульфорафан, оказывающий благоприятное влияние на кровеносные сосуды, которые повреждены высоким уровнем сахара в крови. Ученые выяснили, что сульфорафан оказывает стимуляцию организму, начинающему производить больше ферментов и защищать сосуды от дефектов, которые вызвала гипергликемия.

Употребление овоща помогает уменьшить риски появления определенных видов рака. Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, соединения, найденные в брокколи, оказывают действие на гены, запускающие программу мутаций в клетках, что приводит к появлению новообразований.

Специалисты советуют добавлять в рацион и другие растительные продукты из семьи крестоцветных. Эксперты высоко оценивают их способности понижать риски диабета, заболеваний сердца и онкологии за счет высокого уровня клетчатки и антиоксидантов.