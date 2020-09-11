Названы малоизвестные преимущества зеленого чая

11.09.2020, 14:53, Разное

Эксперты назвали полезные свойства зеленого чая, которые являются малоизвестными. В этом напитке содержится множество антиоксидантов, он отвечает за нормальное кровообращение и играет важную роль в поддержании здоровья.

Благодаря употреблению зеленого чая ускоряется метаболизм, быстрее сжигается накопленный жир. Также этот напиток может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Он способен наладить нормальную работу иммунной системы, нужен для поддержки здоровья волос и кожи.

Людям с повышенным уровнем тревожности следует включить в рацион зеленый чай, поскольку он действует по аналогии с успокоительными средствами и борется со стрессом. Кроме того, чай помогает укрепить память, устранить накопление газов в кишечнике, снизить уровень «плохого» холестерина. Иногда напиток используют для полоскания горла при острых респираторных заболеваниях. После удаления зуба он может помочь остановить кровотечение.

Зеленый чай рекомендуется пить как до, так и после еды. В первом случае это хорошо скажется на снижении веса, а во втором – на улучшении пищеварения. В день можно выпить две чашки зеленого чая. Он подавляет аппетит и заряжает человека энергией.