 

Названы малоизвестные преимущества зеленого чая

11.09.2020, 14:53, Разное

Эксперты назвали полезные свойства зеленого чая, которые являются малоизвестными. В этом напитке содержится множество антиоксидантов, он отвечает за нормальное кровообращение и играет важную роль в поддержании здоровья.
Благодаря употреблению зеленого чая ускоряется метаболизм, быстрее сжигается накопленный жир. Также этот напиток может помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями. Он способен наладить нормальную работу иммунной системы, нужен для поддержки здоровья волос и кожи.

Людям с повышенным уровнем тревожности следует включить в рацион зеленый чай, поскольку он действует по аналогии с успокоительными средствами и борется со стрессом. Кроме того, чай помогает укрепить память, устранить накопление газов в кишечнике, снизить уровень «плохого» холестерина. Иногда напиток используют для полоскания горла при острых респираторных заболеваниях. После удаления зуба он может помочь остановить кровотечение.

Зеленый чай рекомендуется пить как до, так и после еды. В первом случае это хорошо скажется на снижении веса, а во втором – на улучшении пищеварения. В день можно выпить две чашки зеленого чая. Он подавляет аппетит и заряжает человека энергией.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Стало известно о массовом уходе журналистов с телевидения Белоруссии

29.07 / На Зеленского давят со всех сторон

02.07 / Алексей Нечаев: очередное резонансное дело – дело Ефремова, показало необходимость реформ в области безопасности на дорогах

05.08 / Мнение: Кто нибудь еще читает Ленту?

28.06 / Медведчук обвинил Зеленского в нарушении Конституции

02.09 / В Екатеринбурге из-за бури столб упал на человека

22.07 / Мнение: Видео протестов впечатляет

24.08 / Мнение: Разбежались как крысы

20.07 / Дженнифер Лопес рассказала о диете для поддержания идеальной фигуры

17.08 / Еще одна кукла «оживает» и двигает ногами в шкафу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска