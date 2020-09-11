Скандалы: «Вагнергейт»

11.09.2020, 14:50, Разное

Кому и зачем в Украине и России нужен скандал вокруг российских наемников, задержанных в Беларуси

В Украине продолжаются поиски отечественного высокопоставленного «крота», чья подрывная работа привела к краху секретной операции по захвату группы российских террористов, которые совершали преступления на Донбассе. Речь идет о «вагнеровцах», задержанных в Беларуси и переданных впоследствии России, но не Украине. Многие политики, журналисты и просто неравнодушные граждане оказались посвященными в детали уникального плана и не верят официальным заверениям украинских спецслужб: «Это не мы!» Под подозрением — Офис президента Украины.

9 сентября Шевченковский районный суд Киева в открытом заседании рассмотрел жалобу гражданина Дмитрия Штанько на бездеятельность следователя СБУ, которая состоит в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Жалоба была удовлетворена, о чем свидетельствует соответствующее решение суда.

Об этом событии сразу же рассказал с хештегом «Вагнергейт» на своей фейсбук-странице депутат «Евросолидарности» Владимир Арьев:

«Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное слово от Баканова (председателя СБУ. — О. М.) надежд, конечно, мало. Потому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде».

Действительно, 4 сентября с парламентской трибуны, а позже на брифинге Арьев уже говорил о том, что «в Офисе президента врали», а в настоящий момент «уничтожают доказательства операции», демонстрировал документы как улики и настаивал от имени фракции на создании временной следственной комиссии.

По словам депутата, спикер Дмитрий Разумков проигнорировал это требование и вопрос на голосование не поставил.

Напомню: Дмитрий Штанько получил известность нынешней весной в связи со скандалом вокруг «пленок Ермака» — серией тайно записанных видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает возможность кадровых назначений за деньги. Андрей Ермак назвал записи «вырванными из контекста», СБУ сообщила, что проверяет «обе стороны», но в июле сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько «после получения взятки в 100 000 долларов за содействие в разрешении вопроса с правоохранительными органами относительно получения изъятого имущества».

В службе уточнили, что Штанько нигде официально не работает и относительно него возбуждено уголовное дело по статье 144 УК Украины (мошенничество).

По данным украинских СМИ, 39-летний Штанько — уроженец Харькова, в свое время окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, собственник нескольких компаний в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной сфере.

О том, что украинская операция — реальность, а не миф, подтвердил в интервью Дмитрию Гордону 9 сентября и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (прежде СМИ называли его скандальным и уличали в связях с олигархом Коломойским). «Я не верю, а знаю. Все было именно так. Там даже хуже все». Богдан подтвердил каждый момент:

ГУВР готовило спецоперацию вместе с США больше года, «ее разрушил один телефонный звонок».

Фамилию звонившего называть отказался, добавив, что скоро все «расскажет прокурор в деле».

Константин Машовец, полковник запаса, координатор группы «Информационное сопротивление», согласился объяснить корреспонденту «Новой», что происходит.

На гибридной войне только «сливы» в цене

— Хотелось бы построить разговор не на версиях, поскольку версий, особенно из анонимных источников, в истории с «вагнеровцами» хватает, а на знаниях и фактах. Согласны?

— Конечно.

— Вспомним публикацию в «Комсомолке» от 6 августа и последовавшее за ней интервью Путина российскому телеканалу о провокации украинских и американских спецслужб на территории Беларуси с целью раскачать там ситуацию перед выборами. Американцы все официально опровергли и больше к теме не возвращаются. В Украине другая тенденция. Одни посвященные и патриотичные люди говорят: имеем дело с очередным фейком гибридной войны. Другие, не менее посвященные и патриотичные, возражают: нет, Киев готовил беспрецедентную операцию, но ее «слили» в последний момент. Как это понимать?

— В 2014 году в рамках противодействия незаконным вооруженным формированиям, действовавшим на территории Донбасса, было возбуждено уголовное дело. Именно его номер сейчас засветился в документах, которые предъявили на пресс-брифинге в Киеве 4 сентября несколько украинских депутатов. Предъявившие приписывают украинским спецслужбам различные действия, связанные с преследованием фигурантов именно этого дела.

— Вы видели эти документы прежде?

— До настоящего времени — нет. Но знаю, что они действительно из дела 2014 года, что расследовалось ни шатко ни валко вплоть до нынешнего момента.

Обвинения в адрес специальных служб Украины были выдвинуты кремлевским СМИ спустя определенное время после задержания 33 боевиков в Минске.

Теперь о материалах пресс-брифинга в Киеве. Что там указывает на причастность к операции украинских спецслужб? Телефонный вербовщик наивных «вагнерят», готовых по первому зову «заманиться» и поехать куда угодно?

Авиабилеты, бронь гостиниц, сканы паспортов и прочий «эксклюзив»? Чего из перечисленного нельзя было изготовить в России?

Момент для раскрутки скандала внутри нашей страны также выбрали достаточно точно: смена руководителя ГУР МО, не связанная с данной историей. Ну и последний факт: украинские спецслужбы отступили от общепринятого правила — прокомментировали собственные действия. Публично поручились репутацией. Раскрутить скандал дальше — дело техники, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.

Если же отвлечься от теории заговоров и посмотреть на информационный контент, который был сразу после задержания «вагнеровцев», — что, например, выпускала в эфир РФ, — то увидим, как россияне противодействовали совершенно другой операции украинских спецслужб. А именно — пытались сорвать выдачу «вагнеровцев» с территории Беларуси Киеву.

Отголоски этих действий содержались в обращении президента Лукашенко к Национальному собранию, что прозвучало между задержанием «вагнеровцев» и голосованием на выборах. Многие успели забыть, что ведь сначала Лукашенко видел не искривленную действительность и в обращении внятно сказал о «подрывной деятельности со стороны Российской Федерации».

Важный момент. Сегодня часть сотрудников спецслужб Украины и личного состава ВСУ, скажем так, дезориентирована стратегией руководства страны. Предложения «сойтись где-то посредине», «просто перестать стрелять» не вполне укладываются в требования фундаментальных правил ведения противоборства с российским агрессором.

Не хочу, чтобы мои слова истолковали превратно, поэтому уточню. Я говорю не о командовании, обязанном оставаться вне политики, а о людях, которые «в поле» и «на холоде», то есть заняты делом, а не политическими разборками. Они понимают, что достичь мира можно только двумя путями: сдаться, то есть капитулировать, или победить.

Остальное от лукавого.

Перемирия — лишь отсрочки, уместные для реализации отдельных положений стратегии.

Но перемирия не могут быть ее целью, потому что не устраняют коренных противоречий в военно-политическом отношении между воюющими сторонами, пусть война и носит форму гибридной. Еще проще: в Кремле хотят заполучить Украину целиком, мы сопротивляемся, Кремль все равно не отказывается от собственных планов — достаточно послушать господина Путина.

В такой ситуации наши офицеры начинают рассуждать: либо высшее руководство некомпетентно, не соображает вообще, о чем речь, либо сознательно помогает врагу. Ни военным, ни обществу не объясняют, за счет чего собираются выполнить поставленную задачу — мирным путем распространить юрисдикцию Украины на оккупированные и аннексированные территории, заставить Путина уйти оттуда. Россияне осведомлены об этих настроениях. Использовали этот фон, чтобы перевернуть с ног на голову историю с «вагнеровцами» и выкатить точно в наши двери.

— Серьезное заявление… Отправной точкой предательства, моментом, когда якобы «слили» операцию, называют совещание 24 июля в Офисе президента. На совещании во время доклада представителей руководства ГУР МО и СБУ присутствовали, кроме Владимира Зеленского, глава офиса Андрей Ермак, первый зам секретаря СНБО Руслан Демченко, зам руководителя офиса по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Машовец и технический сотрудник без допуска к гостайне. Но 24 июля — пятница, а подобные совещания проходят по понедельникам, что несложно проверить по официальному сайту Офиса президента Украины… Ну и попутно: тот Машовец — ваш родственник или просто однофамилец?

— (Улыбается.) Владимир Александрович, насколько мне известно, работает ненормированно. Может собрать совещание хоть в два часа ночи, как Сталин. Но поскольку график, его коррективы и фиксацию событий на сайте курирует господин Ермак, ни подтвердить, ни опровергнуть я ничего не могу. Роман Машовец — мой однофамилец, и только.

Вернемся к теме. Поворот истории с «вагнеровцами», арестованными КГБ Беларуси, — лишь маскировка операции российских спецслужб по запугиванию Лукашенко, акции куда большего стратегического масштаба, которую надо было информационно прикрывать и после неудачи.

Один из элементов прикрытия — поиск «руки Госдепа» и польско-литовско-украинских «пальцев» в кампании белорусских выборов.

Так возник тезис о «совместной операции американских и украинских спецслужб». Отдам должное российским аналитикам: они сообразили, чем именно потроллить Украину: 9 из 33 задержанных «вагнеровцев» — установленные украинские граждане, что воевали в рядах террористов на Донбассе и фигурируют в «реанимированном» уголовном деле 2014 года.

Россияне о деле знали изначально, поэтому включили свой громкоговоритель — «Комсомолку»…

Прежде мы уже испытывали похожие информационные атаки — то РФ сообщит о неких группировках в украинском Генштабе, что воюют друг с другом, то транслируют нарративы насчет обысков в ГУР МО, которые якобы проводила контрразведка СБУ, а их подхватывают определенные украинские СМИ, и тому подобное. Нынешняя «зрада» превратилась в средство для углубления раскола всей политической системы страны.

Но в информационной сфере настоящие операции спецслужб не проходят. Там осуществляются исключительно информационные операции. Человек, знакомый с основами методологии работы спецслужб, понимает: если в прессу что-то «утекло» — значит, так задумано.

Цель: отстранить Зеленского от власти

— В своих ФБ-постах вы выразили сомнение в подлинности аудиозаписей переговоров «вагнеровцев» с офицером СБУ. Заметили, что некий Денис Харитонов, который признается: «Я сбил украинские самолеты!», — неверно указывает время и место своих «подвигов». Что предполагаете — фальсификат или монтаж?

— Трудно сказать. Либо человек, который изображал Харитонова, не владел достоверной информацией, либо он не тот, кем назвался.

Повторюсь: русские знали об уголовном деле изначально. Номер, производство, фамилии фигурантов. И когда лукашенковские кагэбисты «пробили» постояльцев пансионата «Белорусочка» в пяти километрах от «Дроздов», одной из резиденций Лукашенко…

Тоже вопрос: кто и зачем поселил «вагнеровцев» именно туда?

— Кто же и зачем?

— В состав группы входили две снайперские пары. Вольные художники, так сказать. После ареста один из них был оставлен на территории Беларуси, он гражданин этой страны.

Система охраны высших государственных лиц устроена так, что существует несколько периметров охраны. Чем ближе к объекту, тем сильнее охрана. Появление и пребывание снайперов-профессионалов в такой точке — абсолютный повод к немедленному задержанию вне зависимости от того, передавала или нет украинская сторона информацию белорусам.

Бред про якобы задуманную принудительную посадку пассажирского самолета с «вагнеровцами» на борту на территории Украины и его последующий штурм я даже комментировать не берусь.

Думаю, сейчас структуры внутренней безопасности каждой из украинских спецслужб проводят собственные внутрислужебные расследования этой истории. Результаты на поверхность, конечно, не вынесут, хотя наверняка по цепочке установят источники, кто и как вбросил информацию в украинское общество и СМИ.

— Ряд депутатов Рады, журналистов и лидеров общественного мнения настаивает на создании в парламенте временной следственной комиссии, чтобы подтвердить или опровергнуть факт государственной измены на самом верху. Если опровергнут и, так сказать, ложечки найдутся, осадок останется все равно.

— Собственно, чего и добивается противник.

— Так это «разведчицкая» или политическая игра?

— Есть понятие «ИПСО» — информационно-психологические специальные операции нескольких уровней, от тактического до стратегического. Уровни определяются в первую очередь поставленными перед ними целями, во вторую — объемом привлекаемых сил и средств.

«ИПСО» — разновидность боевых действий, а в нынешней гибридной войне России против Украины — вообще один из приоритетных методов реализации ими собственной стратегии. Целью является создание тотального хаоса в Украине и разбалансирование работы всего государственного аппарата. Максимально возможный результат именно этой «ИПСО» — досрочное отстранение нынешнего президента и его команды от власти.

Почему и зачем — предмет отдельного разговора.

Ольга Мусафирова