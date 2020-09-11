Скандалы: К микросхемам припаяли иск

11.09.2020, 14:50, Разное

Смену собственника завода «Ангстрем-Т» представители бывшего министра связи оспорили в суде

Связанное с экс-министром связи Леонидом Рейманом АО «Ангстрем» оспаривает в суде передачу госкорпорации ВЭБ.РФ банкротящегося зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т». ВЭБ.РФ получил его за 1 руб. почти два года назад, после того как завод не смог обслуживать кредитную линию на €815 млн. Но теперь понятно, что госкорпорации еще предстоит побороться за проблемный актив.

АО «Ангстрем» 3 сентября подало в Арбитражный суд Москвы иск о признании «недействительной притворной сделкой» продажи зеленоградского завода «Ангстрем-Т» корпорации ВЭБ.РФ, следует из картотеки суда. Корпорация купила 100% акций завода у кипрской Runica Investments за 1 руб. в декабре 2018 года. ВЭБ.РФ даст оценку иску в судебном порядке, сообщил “Ъ” его представитель, в АО «Ангстрем» не ответили на запрос.

ВЭБ.РФ, по сути, получил актив за долги. «Ангстрем-Т» входил в группу «Ангстрем», связанную с бывшим министром связи РФ Леонидом Рейманом. Группа планировала запустить современное производство микросхем размером 90–130 нм и под этот проект в 2008 году открыла в ВЭБе кредитную линию на €815 млн для покупки оборудования у производителя AMD. Поручителем выступало АО «Ангстрем». Поставки оборудования буксовали, завод открылся только в 2016 году, но развернуть производство не удалось, и два года спустя завод «Ангстрем-Т» полностью перешел ВЭБ.РФ.

Государство сначала собиралось реанимировать производство: в мае 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что власти готовы выделить на это 20,9 млрд руб. в ближайшие несколько лет. Но уже в октябре 2019 года «Ангстрем-Т» признали банкротом. В ходе конкурсного производства ВЭБ.РФ рассчитывает получить и передать государству оборудование, но Леонид Рейман называл банкротство плохим сценарием для предприятия (см. “Ъ” от 30 июля). Сейчас он не дал комментариев.

АО «Ангстрем», со своей стороны, выступает ответчиком по иску от ВЭБ.РФ на €1,3 млрд, который рассматривается уже восемь месяцев. В собственном иске АО потребовало признать прекратившимися обязательства по договору поручительства перед госкорпорацией. Суд 4 сентября удовлетворил ходатайство АО об обеспечительных мерах в виде запрета на списание средств со счетов компании как поручителя по кредиту. Из базы Федеральной налоговой службы следует, что прямо перед этим, 3 сентября, счета АО «Ангстрем» в 16 банках были заблокированы.

Видимо, по мнению АО «Ангстрем», договор купли-продажи долей в «Ангстрем-Т» между Runica Investments и ВЭБ.РФ за 1 руб. следует расценивать как отступное в счет исполнения обязательств по кредитным обязательствам, отмечает адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Если суд согласится, полагает он, то обязательства поручителя будут считаться прекращенным, и этот же факт будет основанием для отказа в иске ВЭБ.РФ к АО «Ангстрем». «Возможность и перспективы признания сделки притворной полностью зависят от предъявленных доказательств. Среди прочих таким доказательством может быть и символичная цена сделки в 1 руб., которая явно не соответствует рыночной стоимости «Ангстрем-Т»»,— считает юрист.

Само по себе признание сделки притворной не влечет таких последствий, как возврат предмета сделки продавцу, но ее условия могут быть пересмотрены, отмечает управляющий партнер Parallel Legal Consulting Ольга Савина. «Исходя из ситуации, которую мы наблюдаем, ВЭБ.РФ предстоит борьба за свой приобретенный проблемный актив»,— резюмирует она. Введение в рамках дела обеспечительных мер, по мнению госпожи Савиной, обоснован, поскольку это позволит защитить интересы АО «Ангстрем», если суд в итоге встанет на его сторону.

Дмитрий Шестоперов

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 30.07.20, «Из-под «Ангстрем-Т» ушли нанометры»

Кредитор принадлежавшего экс-министру связи РФ Леониду Рейману банкротящегося завода «Ангстрем-Т» ВЭБ.РФ решил приобрести его здания в Зеленограде почти за 355 млн руб. В ВЭБ.РФ говорят, что выкупают имущество, чтобы затем передать его государству для возобновления производства там микроэлектроники. Сам господин Рейман уверен, что банкротство задолжавшего более 100 млрд руб. «Ангстрем-Т» — ошибочный сценарий.

В рамках банкротства завода микроэлектроники «Ангстрем-Т» началась реализация недвижимого имущества. Как следует из данных «Федресурса», 13 июля был заключен договор купли-продажи двух зданий «Ангстрем-Т» в Зеленограде площадью 15 тыс. и 4 тыс. кв. м на сумму 354,7 млн руб. Покупателем выступило ООО «НМ-Тех» — «дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ, получившей контроль над «Ангстрем-Т» за долги в конце 2018 года. Недвижимость удалось продать с третьего раза — предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «НМ-Тех» возглавляет совладелец компании по производству светильников и светотехнического оборудования «Вартон» и ГК Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра») Денис Фролов. Эта компания зарегистрирована в Зеленограде, через дорогу от комплекса «Ангстрем-Т». В марте по итогам собрания кредиторов «НМ-Тех» уже получила в аренду и субаренду три земельных участка, на которых расположен комплекс «Ангстрем-Т», свидетельствует документация на «Федресурсе».

Компания «Ангстрем-Т» была основана в 2005 году для строительства завода по производству микросхем 90–130 нм с перспективой перехода на уровень 65 нм. До перехода «Ангстрем-Т» к ВЭБ.РФ бенефициаром компании был экс-министр связи Леонид Рейман. Потеря компании и ее последующее банкротство стали следствием невыполненных обязательств перед ВЭБ.РФ по кредитной линии на €815 млн. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы также подтвердил решение о включении в реестр кредиторов требований на 424 млн руб. от самого господина Реймана.

По итогам процедуры наблюдения требования кредиторов, включенных в реестр, составили 103 млрд руб., из них 97 млрд руб. приходится на ВЭБ.РФ, рассказали “Ъ” в пресс-службе госкорпорации. «В ходе конкурсного производства госкорпорация планирует получить оборудование «Ангстрем-Т» и передать его государству для развития отрасли микроэлектроники. Часть этого оборудования и недвижимости и была приобретена на торгах»,— заявили в ВЭБ.РФ.

Банкротство «Ангстрем-Т» — плохой сценарий, настаивает Леонид Рейман. По его словам, несмотря на договоренности о том, что банкротства не будет и производство сохранится, ВЭБ.РФ занял обратную позицию. «Сейчас они сами себе перепродают активы в рамках банкротства, и это странная ситуация. Смысла в этой процедуре нет никакого, а вреда много, тем более что в прошлом году завод был остановлен. Остановка завода — это большая проблема. Это люди, которые разбежались, и технологии, которые потерялись»,— отмечает он. Господин Рейман надеется, что правительство обратит внимание на ситуацию и вернуть производство удастся.

В практике дел о банкротстве ситуация, при которой компания становится одновременно владельцем должника, кредитором и покупателем его активов, действительно встречается нечасто, отмечает основатель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. При этом с учетом объема включенной в реестр задолженности перед ВЭБ.РФ вряд ли можно рассчитывать, что остальные кредиторы получат полное удовлетворение своих требований, констатирует он.

Исходя из статистики дел о банкротстве, возобновление деятельности «Ангстрем-Т» на базе того же юридического лица представляется маловероятным, указывает руководитель практики судебной защиты «КСК групп» Егор Горин. По его мнению, за процессом стоят политические задачи по созданию микроэлектроники, банкротство при этом должно позволить избавиться от «плохих долгов, образовавшихся в результате ошибок предыдущего менеджмента и неблагоприятной конъюнктуры».

Дмитрий Шестоперов