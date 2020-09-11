Минобороны Германии захотело ввести феминитивы к воинским званиям

11.09.2020, 14:48, Новости дня

Министерство обороны ФРГ рассматривает возможность введения феминитивов к воинским званиям, сообщили СМИ.

Как пишет газета Welt, в немецком языке женский род существительных образуется от существительных мужского рода при помощи суффикса –in. Сейчас при упоминании женских воинских званий используется обращение «фрау» и звание в мужском роде (например, Frau Major – женщина-майор). В будущем звания могут разделить по гендеру за некоторыми исключениями. Планируется, что изменения не коснутся званий «капитан» (Hauptmann) и «полковник» (Oberst). Однако вскоре можно будет встретить женские звания Oberstleutnantin (женщина-подполковник) или Brigadegeneralin (женщина-бригадный генерал), передает РИА «Новости».

Женщины в комитете бундестага по вопросам обороны скептически восприняли планируемые нововведения. Так, политик от СДПГ Симтье Мёллер в целом положительно оценивает идею сделать язык свободным от дискриминации. «Однако когда я говорю с женщинами из бундесвера, они жалуются не на отсутствие деления по гендеру в воинских званиях, а на нехватку бронежилетов, сапог или пустые вещевые склады, из-за чего они не могут найти летный комбинезон своего размера», – отметила она.

По данным издания, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить соответствующее предложение на рассмотрение 15 сентября.

Напомним, в январе немецким военным на учениях пришлось использовать машины вместо БМП.