Мнение: Мазохизм

11.09.2020, 14:25, Разное

Это уже похоже на мазохизм. Даже в Совбезе ООН прозвучали требования к России провести расследование по отравлению Алексея Навального.

А мы продолжаем упорствовать. Постпред России при ООН Василий Небензя говорит про противоречия с Германией, мол, «на данный момент мы не получили ничего (в ответ на запрос к властям Германии), что позволило бы нашим соответствующим органам провести свое де-юре расследование, тем не менее они начали де-факто расследование, которое зовется процедурами предварительного следствия».

Хотя казалось бы, что мешает СКР возбудить уголовное дело? УПК это позволяет. Более того, могли бы обратиться к той же Германии с предложением создать совместную следственную группу для расследования преступления. Тем более, что тот же Небензя говорит, что сложилась «парадоксальная ситуация», потому что Россия не может продвинуться в расследовании из-за отказа немецкой стороны в сотрудничестве, а это наводит на мысли «о разыгрывании некой грязной игры».

Возбуждение уголовного дела и предложение Германии создать совместную следственную группу могло бы пресечь «грязную игру». Но мы продолжаем упорствовать, отказываемся. В общем, действуем, как отъявленные мазохисты.

Фотография Алексея Навального отсюда