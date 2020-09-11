Ритка и сауна – Личное мнение

11.09.2020, 14:15, Разное

Всеми забытая Рита Дакота вдруг заявила, что ею восхищаются инстаграмные писи.

«Недавно на ДР общей подруги ко мне подошла одна девчонка. Красивая, известная в инстаграме, хорошенькая невозможно. Обняла и говорит нежным голосочком застенчиво: “Прости, я тут шампусика выпила, вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал».

То есть, пьяная девка из Эскортограма не поехала в сауну к бывшему мужу Ритки, потому что сильно восхищается Риткой.

Ну, ок. Это действительно достижение!

Не уверена, что срач между Риткой и Владиком не постановочный — во всяком случае, вброс Риты точно продуман.

Баба, чей муж передрал почти всех подружек своей туповатой жены, вдруг заявляет, что ей до сих пор очень стыдно.

Не за себя. За мужа.

«Стою и чувствую, как щеки красным заливаются».

Странно. И Ритка находит поддержку у «невозможно хорошеньких» публичных девок, которые не едут в сауну, потому что её уважают.

Ну, хоть кто-то, кроме купленных ботов, её уважает.

Влад Соколовский, человечек не большого ума, живущий половыми инстинктами, тут же прибежал и отписался от бывшей жены в Инстаграме. Рита же не нашла ничего лучше, чем заявить, что хочет быть искренней — в песнях, в не написанной книге и вообще по жизни.

Какая редкая мерзость — два года эксплуатировать тему развода, когда жила с мужем, который зовёт эскортниц в сауну.

Что в башке у этой бабы — навоз?

Ритка до сих пор не может отпустить ситуацию. Така люпофь была, а он — в сауну девок звал.

Прощу тебя, зараза, ради ребёнка. А спустя два года снова всем расскажу, какой ты козёл!

Кого, по-вашему, унижает Ритка — бывшего мужа или всё же себя? А как считаете, если Влад позовёт сейчас Ритку взамуж, как быстро она туда побежит?