Сапронов: У Саакашвили хватит сил сломать коррупцию и провести-таки реформы. Но без политической воли президента ничего не получится

11.09.2020, 14:10, Новости дня

“Я хочу добавлять стоимость в продукт, а не придумывать, как жить в условиях дурных законов и коррупции. Я умею создавать добавочную стоимость и рабочие места. Я приспособлюсь к любым дурным законам и коррупции. Но я не хочу. Я устал. Мы устали. Я выбирал возможность и надежду слома системы и изменения парадигм. Да, в лице Зеленского, ибо при Порошенко этого не могло произойти никогда. Я мечтал об истории успеха Украины, а не об истории несбывшихся ожиданий”.

50 собственников бизнеса в течение двух часов завтракали с [бывшим] президентом Грузии, главой Исполнительного комитета реформ Украины, основателем “Офиса простых решений и результатов” Михаилом Саакашвили.

Без чиновников. Без депутатов. Это было мое условие.

Мне в жизни много раз повезло дискутировать с настоящими государственниками – реформаторами. Кахой Бендукидзе, Лешеком Бальцеровичем, Михаилом Саакашвили, Иваном Миклошем и другими. Сегодня я понял, что их объединяет и чем они похожи. Ум, харизма и профессионализм по умолчанию.

Но. Еще однозначно нулевая толерантность к коррупции, решительность, твердая политическая воля, стратегическая дальновидность.

Я не знаю, хватит ли у Саакашвили сил сломать коррупцию и провести-таки реформы. Сил, думаю, хватит, но без политической воли президента Украины ничего не получится.

Мне нравятся простые решения, массу примеров которых по Грузии было сделано. Разговор был открытый, наши харьковские собственники бизнеса были активны и вопросы были абсолютно профессиональные, рабочие.

У нас есть куча общественных советов при губернаторах, мэрах, инспекциях, правоохранительных органах. Куча бизнес ассоциаций. Их эффективность мне лично не нравится. Я не знаю, как сделать правильно. Знаю одно. Сейчас коррупция, давление на бизнес правоохранительными органами, регуляция становятся не меньше, чем при Януковиче и Порошенко.

Но я снова хочу надеяться и верить. Верить, что окно возможностей еще не закрыто. Самое большое окно, конечно, было при президенте Порошенко. На фоне войны люди бы приняли любые трудности реформ. Немалое окно и у президента Зеленского. На фоне необычайно высокого доверия на выборах.

Моя личная последняя надежда на, возможно, решительные, резкие действия по кадрам, найти в себе силы идти на конфликт, а не принимать договорняки – после местных выборов, которые будут ушатом ледяной воды для президента.

Но это всего лишь мои мысли и надежды. Я ошибаюсь. И часто. Полезный или нет был сегодня разговор, оценят те, кто на нем присутствовал. Спасибо вам, что пришли!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора