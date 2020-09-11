 

Родителям убитого росгвардейцами екатеринбуржца снова отказали в возбуждении уголовного дела

11.09.2020, 13:56, Разное

Свердловский областной суд признал законным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело из-за убийства сотрудниками Росгвардии 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Такшанкова. Об этом «Новой газете» сказал сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Алексей Бушмаков.

«Таким образом, у родителей убитого появились правовые основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека, что и будет сделано в ближайшее время», — заявил  адвокат.

Ранее отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела из-за убийства Таушанкова признал законным Ленинский районный суд Екатеринбурга. СК мотивировал свое решение тем, что в заявлении адвоката Бушмакова якобы «не содержатся сведения, указывающие на признаки преступления». Регистрировать само заявление следователи так же не стали.

Владимир Таушанков был убит в своей квартире спецназом Росгвардии 31 мая 2020 года. По версии правоохранителей, гражданин похитил из магазина четыре рулона обоев.

Иван Жилин
спецкор

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Источник: Новая газета



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