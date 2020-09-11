В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

11.09.2020, 13:48, Новости дня

Берлин считает, что РФ имеет все необходимые данные, позволяющие ей начать расследование инцидента с блогером Алексеем Навальным, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт сообщил об этом, комментируя сообщения о подготовке Управлением на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу запроса ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим, передает ТАСС.

«Я читал на этот счет новость ТАСС. У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей. И еще раз: РФ имеет все необходимое для проведения расследования», – сказал он.

Также, по его словам, Берлин создал все условия для того, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла работать по инциденту с Навальным.

«Правительство ФРГ инициировало меры по обеспечению сохранения доказательств, эти шаги еще не завершены, и в том, что касается этих мер, нужно соблюдать конфиденциальность», – добавил он.

Зайберт подчеркнул, что не может больше предоставить дополнительной информации.

Со своей стороны представитель минобороны ФРГ снова заявил, что «правительство ФРГ проинформировало ОЗХО о результатах анализа (Навального), проведенного Институтом (фармакологии и токсикологии бундесвера)».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

До этого, в четверг, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете. Немецкая полиция усилила охрану россиянина, а Берлин направил результаты проб экспертам ОЗХО.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов РФ по «отравлению» блогера. Лавров подчеркивал, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция Берлина доводится до общественности.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.