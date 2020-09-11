 

Российская пептидная вакцина от COVID-19 не показала побочных эффектов — Роспотребнадзор

11.09.2020, 13:40, Разное


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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор, вакцина «ЭпиВакКорона» не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря искусственно синтезированным пептидам.  24 июля «Вектор» получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний с привлечением добровольцев. Первый участник получил препарат 27 июля, заключительная группа из 20 человек была выписана из стационара 8 сентября. Ни у одного из добровольцев не были выявлены побочные эффекты. 

«За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины “ЭпиВакКорона”, никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации», – заявили в ведомстве. 

30 сентября завершатся клинические испытания вакцины, после чего начнется этап пострегистрационных исследований. 

Отметим, что это не единственная вакцина от коронавируса, над которой работают ученые «Вектора». Ранее гендиректор научного центра Ринат Максютов заявил, что испытания на способность формирования иммунного ответа на инфекцию прошли три препарата: рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа A и пептидная вакцина.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», – отметил глава «Вектора».

По словам заведующего лабораторией «Вектора» Ильназа Иматдинова, промышленный выпуск вакцины намечен на конец 2020 или начало 2021 года.



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