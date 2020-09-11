Названы цены на Xbox Series X и Series S в России

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11.09.2020, 13:38, Новости дня

Компания Microsoft дала официальный старт продажам новых игровых консолей Xbox Series X и Series S на территории России. Данные устройства стали доступными для отечественных геймеров со вчерашнего дня.

Как сообщили представители компании, в РФ цена на Xbox Series X составляет 45,6 тыс. рублей, тогда как в Соединенных Штатах тот же гаджет продается по 499 долларов. Стоимость Xbox Series S на территории РФ – 27 тыс. рублей. В США та же консоль обойдется покупателю в 299 долларов.

С 22 сентября откроется возможность приобретения консолей в рассрочку. Например, можно воспользоваться программой, по которой покупатель будет платить по 35 долларов ежемесячно в течение двух лет. Не трудно посчитать, насколько при этом подорожает консоль.



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