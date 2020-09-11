Юлия Хлынина тайно вышла замуж

11.09.2020, 13:30, Разное

28-летняя актриса Юлия Хлынина, известная зрителю по таким проектам как “Колл-центр”, “Лев Яшин. Вратарь моей мечты”, “Лед 2” и многим другим, сыграла тайную свадьбу. Об этом она сообщила лично, опубликовав в Instagram снимок с торжества.

Юлия ХлынинаВесной самоизолировалась глубоко в семью, брак – это круто,- подписала снимок Юлия, на котором позирует в белом платье и фате. Рассекретила актриса и имя своего мужа – им стал Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.ru Group, в прошлом году попавший в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Как долго встречается пара, неизвестно, но первое фото с Хлыниной Милевский опубликовал в соцсетях в декабре прошлого года.

Большие романы не заканчиваются на штампе в паспорте – они скорее начинаются с кольца на пальце, а продолжаются походом в загс и сов­местной жизнью… Мне кажется, что штамп, помимо приятного подтверждения для невесты, что она нужна и любима, дает еще и форму защиты, материальную поддержку. К тому же если ты хочешь, чтобы у тебя была красивая свадьба, чтобы это был твой день и праздник семьи, то почему нет? Лично я за брак, – делилась Юлия с HELLO! до замужества.

Юлия Хлынина и Алексей Милевский

До Милевского Хлынина состояла в отношениях с актером Егором Корешковым. Первые слухи об их романе появились весной 2017 года, когда Егор начал периодически публиковать на странице в Instagram снимки Юлии. Первый официальный выход в свет в качестве пары Егора и Юлии произошел в августе 2017 года на вечеринке в рамках фестиваля короткометражного кино “Короче” в Калининграде. В ноябре актриса поделилась в соцсетях радостной новостью – они с Егором решили пожениться. В качестве доказательства Юлия представила фото с обручальным кольцом. Но до свадьбы дело не дошло.