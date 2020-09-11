Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко

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11.09.2020, 13:23, Разное

Историк Игорь Кузнецов обратил внимание, что за два дня в Белоруссии были арестованы 7 000 оппозиционеров. В СССР же в августе-сентябре 1937 года (пик репрессий) задержали почти в два раза меньше человек, а в БССР – в шесть раз меньше.

Эксперт отметил, что репрессии никогда не были эффективным механизмом управления государства. Все эпизоды насилия над инакомыслящими в истории были недолговечными. Даже Иосифу Сталину пришлось резко поменять политику в 1938 году, сообщает “Наше мнение”.

По мнению специалиста, репрессии не помогут президенту Белоруссии Александру Лукашенко навсегда задержаться у власть. Его режим стремительно разрушается. Карательные меры не останавливают этот процесс, а только его ускоряют, передает UDF.by.

“Долго такая система не продержится. Кончилось ее время, а репрессии только приближают агонию”, – выразил мнение Кузнецов.

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии в начале августа. Многие жители страны остались недовольны результатами президентских выборов. В крупных городах республики прошли уличные шествия и забастовки. В результате сотни протестующих были задержаны.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Сен 2020 в 10:06 PDT

Многие позднее пожаловались на избиения и насилие со стороны силовиков. Некоторые даже попали в больницы с тяжелыми травмами. В Сети распространились жуткие фотографии, на которых пострадавшие показывают свои переломы и синяки.



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