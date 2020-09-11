 

В Кремле выразили сожаление из-за срыва инспекции в Донбассе

11.09.2020, 13:08, Новости дня

Срыв инспекции украинских инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы под Горловкой при участии ОБСЕ вызывает сожаление Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление», – цитирует ТАСС Пескова. 

При этом он выразил надежду, что новая встреча политсоветников «нормандской четверки» даст ощутимый результат.

«Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать», – сказал он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинская сторона сорвала проведение совместной инспекции украинских инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. 

До этого глава ДНР Денис Пушилин принял решение отменить приказ об уничтожении укреплений ВСУ в районе населенного пункта Шумы после того, как Киев согласился провести совместную инспекцию у линии соприкосновения.

В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы на линии соприкосновения в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит на линии разграничения и каким образом Украина спровоцировала ДНР на открытие огня. 



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