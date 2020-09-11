 

Зачем Тимати бросил Решетову? – Личное мнение

11.09.2020, 12:55, Разное

Когда две недели назад я написала пост для новой бабы Тимати, меня чуть не закидали камнями.

Что ты, Лена, врёшь! Настя вернулась в Москву! Всё хорошо у Тимурчика и Решетовой!

«Этот год стал тяжелой проверкой̆ на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — объявила Решетова в Эскортограме.

Это было предсказуемо.

У Тимура Юнусова явно прослеживается проблема. Баба должна быть высокой. Свежей. Красивой. Пройти череду улучшений внешности в клиниках пластической хирургии. Родить. Быть слитой.

Рожавшую Тимурка не хочет.

Как в гареме отсылали наложницу после родов из покоев султана, так и Юнусов рожавшим предпочитает не порванные вагины.

Какой бы умной ты ни была. Какой бы красавицей. Ты не женишь Тимурку на себе, потому что у него — поведенческий паттерн.

Ошибка будущей наложницы Тимура в том, что она вполне здраво рассудит: Шишкова — полная дура, Решетова — испортила отношения с мамой Юнусова. Ошиблась и со ставкой на папу Тимура — она, как оказалось, не имеет на сына влияния.

А я вот, умная и просчитанная и вся перекроенная, не буду повторять ошибки предшественниц, но она их, так рассуждая, уже повторила.

Повторяет, потому что ошибка — это не отношения с мамой Тимурки, а само желание быть девушкой этого человека.

Ошибка происходит в самом начале — связавшись с Юнусовым, ты уже ошиблась.

Решетову мне жалко. Красивая девка. Как и Шишкова, впрочем, не имеющая теперь личной жизни.

Как мне кажется, там условия расставания жёсткие — после Тимура, родов, ты не имеешь права больше давать никому.

И это логично: возьмёшь чужой член губами, а потом ими же станешь целовать ребёнка невысокого, но высокомерного рэпера? Некомильфо. Тимурка этого не простит.

Финал отношений для девок Тимура очень печален: ставят, конечно, их на довольствие, но одновременно и на личной жизни им ставят крест.

Что может теперь сделать Настенька? Какой дать совет глупенькой девочке? Ситуация сложная.

Единственный выход — не быть зависимой от финансового поводка Тимура.

Но насколько это реально? Как считаете?

Источник: Лена Миро



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