Температура на Земле рекордно поднимется из-за парниковых газов

11.09.2020, 12:53, Разное

Ученые установили, что парниковые газы станут причиной рекордного роста температуры. В среднем она повысится на 9-14 °C и достигнет тех значений, которые существовали 50 млн лет назад, уже к 2300 году, если не удастся уменьшить выбросы парниковых газов.

К таким выводам климатологи пришли благодаря созданию «климатической эталонной кривой» под названием GENOGRID. Ее уникальная особенность заключается в том, что она показывает, как температура изменялась в прошлом, сейчас и будет меняться в будущем. При отсутствии антропогенного фактора изменение температуры будет продолжаться, но не так интенсивно.

По словам морского геолога Томаса Вестерхолда, им удалось понять, какие процессы влияют на климат. Так, большой вклад вносит изменение орбиты Земли, а также деятельность человека. Из-за существования на планете циклов, характеризующихся чередованием ледниковых и межледниковых периодов, температура сегодня существенно ниже, чем 50 млн лет назад. Но через 300 лет человечество столкнется с таким климатом, который на Земле не наблюдался последние 60 млн лет.