 

Фреймут рассказала, можно ли красить губы и прихорашиваться на людях

11.09.2020, 12:50, Новости дня

Украинская телеведущая, участница шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик о том, можно ли в общественных местах, в присутствии других людей приводить себя в порядок. В кадре она припудрила лицо.

“Возвращаюсь к этикету. Можно ли прихорашиваться на людях? Нет. Расчесываться, красить губы, пудриться нужно так, чтобы никто не видел. А вам так удается?” – написала она.

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Повертаюся до етикету. Чи можна чепуритися на людях? Ні – розчісуватися, малювати уста, пудритися варто так, щоб ніхто не бачив. А Вам так вдається? #етикетзфреи * мут @contemporary_manners @debretts1769

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 9 Сен 2020 в 9:56 PDT

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор”, “Оля” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Телеведущая стала участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”

Премьера проекта состоялась 30 августа на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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