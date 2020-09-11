 

Во Львовской области мужчина после вопроса, что он делает возле границы, с ножом напал на пограничника – ГПСУ

11.09.2020, 12:50, Новости дня

10 сентября в Яворовском районе Львовской области на пограничника напал с ножом мужчина. Об этом 11 сентября проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

“В ответ на вопрос о наличии документов и цели его пребывания возле границы незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников. Чтобы задержать правонарушителя, правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что телесных повреждений пограничник не получил, нападавшему удалось порезать только форму военнослужащего.

“Со слов нападавшего стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это не смог, потому что никаких документов с собой не имел. Причину нападения на милиционера он также не объяснил”, – рассказали в пограничном ведомстве.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Ему грозит штраф и уголовное преследование по статьям о сопротивлении представителю власти и насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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