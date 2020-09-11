Alyosha позировала в парке во время прогулки с дочерью

11.09.2020, 12:50, Новости дня

Украинская певица Alyosha 10 сентября на своей странице в Instagram разместила снимок, сделанный во время прогулки в парке с новорожденной дочерью Марией.

На фото певица запечатлена с коляской светло-розового цвета. Артистка выбрала для прогулки наряд черного цвета, белые кроссовки и светло-коричневый кардиган.

“Пока тепленько, папа своих девочек выгуливает”, – написала артистка

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Поки тепленько, зелененько і татко своі * х дівчаток вигулює) @anex_baby *

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 10 Сен 2020 в 10:16 PDT

15 августа Alyosha родила дочь. Девочке дали имя Мария. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м.

По словам артистки, дочка похожа на папу. В эфире передачи “Утро с Украиной” на канале “Украина” многодетная певица рассказала, что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать Марию.