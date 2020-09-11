Минздрав упростит процедуры закупок вакцины от гриппа и кислородных систем

11.09.2020, 12:50, Новости дня

Кабинет Министров на заседании 9 сентября поддержал инициативу Минздрава по упрощению процедуры закупок вакцины от гриппа и кислородных систем, пишет пресс-служба правительства.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, постановление, которое принял Кабмин, предусматривает внесение изменений в постановления правительства №224 и №225 об упрощенной процедуре закупок и освобождении от налога на добавочную стоимость товаров, работ и услуг, используемых в борьбе с коронавирусной болезнью.

“Этот вопрос касается систем подачи кислорода, обеспечения вакцинами против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска по заболеваемости острой респираторной болезни COVID-19”, – пояснил он.

Кроме того, пишет “Укринформ”, Кабмин внес изменения в программу медицинских гарантий, исключив из нее нормы реимбурсации препаратов инсулина и лекарств от несахарного диабета. Таким образом, пишет агентство, Кабмин перераспределил из программы медицинских гарантий 325 млн грн на субвенцию местным бюджетам для оплаты инсулина и лекарств для несахарного диабета.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19 украинское правительство утвердило 20 марта.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.