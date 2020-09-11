Оккупанты хотят искусственно увеличить количество осадков в Крыму

11.09.2020, 12:50, Новости дня

Подконтрольные Российской Федерации власти оккупированного Крыма для решения проблемы дефицита пресной воды планируют искусственно увеличить количество осадков путем экспериментальных авиационных работ. Об этом говорится на сайте госзакупок России.

Согласно информации, конкурс на выполнение работ по активному воздействию для искусственного увеличения осадков, что должно повысить уровень воды в водохранилищах Республики Крым, был объявлен 4 августа 2020 года.

Его требованиям соответствовало одно предприятие – Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета. С ней так называемый комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт на сумму 25,4 млн руб. (около 9,4 млн грн).

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

1 сентября “экс-прокурор” Крыма, ныне депутат госдумы России Наталья Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это заявление манипуляцией.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.