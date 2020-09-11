Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

11.09.2020, 12:48, Новости дня

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прибыл в Камчатский край, где встретился с врио главы региона Владимиром Солодовым, они обсудили основные направления развития Камчатки.

Солодов на встрече с главой Минприроды заявил, что сохранение природы и повышение экологического благополучия – несомненные приоритеты на Камчатке, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

«В перспективе в стратегии развития Камчатского края я буду делать ставку именно на устойчивые зелёные технологии экономического развития. Это будет рыба, устойчивое воспроизводство и неинвазивная добыча водных биоресурсов, задействование наших логистических возможностей и, конечно, туризм. Я ставлю себе планку по созданию 10 тысяч рабочих мест в этой сфере до 2025 года. Туризм на особо охраняемых территориях будет фактором, на который мы будем делать упор, основным нашим конкурентным преимуществом», – сказал Солодов.

Он отметил, что реализация целого ряда проектов для достижения этих целей уже проработана совместно с Минприроды России. Эти вопросы также обсуждались во время визита на Камчатку председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Глава региона обозначил ключевые направления. Это развитие сети особо охраняемых природных территорий, нахождение баланса между разными отраслями экономики – горнодобывающими, туристическими и рыбодобывающими предприятиями. Третье – дальнейшее развитие Камчатки как экологически чистого региона, решение вопросов по работе с твёрдыми бытовыми отходами и новой инфраструктуре. Это позволит сделать туризм на полуострове более доступным для граждан страны и туристов со всего мира.

«Меня очень радует, что вы определяете такой тренд движения в своей будущей программе. У нас здесь очень крепкая база в том числе профессионалов, которые занимаются заповедным делом. Я абсолютно убеждён, что все планы, которые намечены, мы реализуем. Последняя поездка председателя правительства конкретизировала некоторые направления, о которых мы обязательно поговорим в ходе нашего совещания. Обсудим сегодня будущее строительство соколиного центра. Это очень важное направление, у нас есть поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина по восстановлению популяции камчатского кречета», – отметил Кобылкин.

Напомним, соколиный центр в Мильковском районе Камчатки станет первым из пяти, которые планируется построить на территории России. По словам министра, уже достигнуты все необходимые договорённости, в том числе с представителями Объединенных Арабских Эмиратов.

Солодов отметил, что это флагманский проект для Камчатки. Его реализации посвящено отдельное совещание с участием главы региона и Дмитрия Кобылкина. После этого пройдет общее совещание с правительством Камчатского края.

Ранее сообщалось, что Центр развития Камчатки (ЦРК) за два месяца собрал 48,5 тыс. предложений местных жителей провел 52 стратегические сессии, из них 18 были посвящены развитию конкретных районов.