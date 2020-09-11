Путин извинился перед президентом Сербии за публикацию Захаровой

11.09.2020, 12:23, Разное

На днях Захарова опубликовала в “Фейсбук” фото со встречи Вичуча с президентом США Дональдом Трампом. Представитель МИД посчитала забавным значительное расстояние, которое было между лидерами стран во время разговора. Поэтому дипломат прикрепила второй кадр – из фильма “Основной инстинкт”.

Захарова сравнила Вичуча с героиней Шэрон Стоун Кэтрин Траммелл, которую, по сюжету, допрашивали в полицейском участке. Представитель МИД считает, что нужно всегда садиться, как в знаменитой сцене этого фильма, если во время встречи в Белом доме поставили стул именно так.

Вичучу показалась примитивной шутка российского дипломата. Также президент увидел в высказывании Захаровой неуважение к Сербии, которая, как он напомнил, является единственным государством в Европе, не присоединившимся к санкциям против России. Министр обороны Сербии Александр Вулин и вовсе назвал замечание представителя МИД оскорблением.

Сначала за публикацию Захаровой извинился Сергей Лавров. Министр иностранных дел лично позвонил сербским коллегам. Представитель МИД также принесла извинения за шутку, и отметила, что смысл ее публикации поняли неверно. Она лишь хотела сделать замечание американским властям, которые “создают видимость собственной исключительности”.

Владимир Путин не стал молчать в этой ситуации. Ему тоже показался пост Захаровой неуместным. Президент России извинился в разговоре с сербским лидером. Последнего это удивило. Мол, Путин никогда ни за что не извинился перед ним.