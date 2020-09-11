 

Российские хирурги удалили злокачественную опухоль весом более 4 кг у 12-летнего мальчика

11.09.2020, 12:20, Разное


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Как сообщили в онкоцентре, у 12-летнего Алексея подтвердился COVID-19, однако выяснилось, что затрудненное дыхание вызвано не инфекцией, а огромной злокачественной опухолью весом более 4 кг и длиной 50 см. Новообразование исходило из девятого ребра и распространилось на левую половину грудной клетки и левое легкое. Врачи диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета, которая поражает в основном длинные трубчатые кости.

После выздоровления от COVID-19 мальчик был госпитализирован в детское онкологическое отделение НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где ему было назначено лечение в несколько этапов. Сначала был проведен этап предоперационной химиотерапии. К сожалению, на ее фоне размеры опухоли не изменились, а в ее структуре начали откладываться соли кальция.

«На консилиуме было принято решение провести хирургическое вмешательство. Сложнейшую операцию по удалению саркомы, которая длилась 7 часов, успешно выполнил заведующий торакальным хирургическим отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Владимирович Левченко», – рассказали в онкоцентре.

Врачи отметили, что вес опухоли составлял почти 10% от веса мальчика, который до операции составлял 45 кг, а после нее – 39 кг.

«Сочетание возраста пациента, размера опухоли и места ее локализации позволяет назвать эту операцию уникальной. Опухоль сдавливала сердце мальчика вправо, врастала в перикард, девятое ребро и диафрагму, отодвигая ее вниз — до среднего полюса почки, плотно прилегала к дуге аорты и к левой подключичной вене», – сообщили медики.



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