 

Компания Renault в августе снизила продажи в РФ на 16%

11.09.2020, 12:17, Новости дня

Французская компания Renault сообщила о снижении объема продаж автомобилей на российском рынке в августе.

В свою очередь, за минувший месяц местные дилеры реализовали порядка 10,9 тысячи машин, что на 16% уступает показателям, достигнутым в минувшем году. Также в компании констатировали, что за период с января по август 2020 года реализовали порядка 74 тысяч новых автомобилей марки Renault, что соответствует снижению спроса на 17%. На сегодняшний день доля французского автопроизводителя в РФ достигает 8,4%.

Самым продаваемым на местном рынке остается модель кроссовера Duster с результатом 3,1 тысячи сделок в августе. На втором месте остается бюджетный седан под названием Logan с падением 4%. Также указано, что в тройку лидеров попала модель хетчбэка Sandero с результатом 1,8 тысячи сделок в августе.



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