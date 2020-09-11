 

МВД готовит новый запрос Германии по ситуации с Навальным

11.09.2020, 12:15, Новости дня

МВД России готовит дополнительный запрос для участия в следственных действиях в Германии в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Запрос готовится в связи с публикацией сообщений о выходе Навального из комы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В частности, российская сторона предложит отправить в Германию следователей, проводящих проверку по отравлению Навального, а также эксперта для контактов с немецкими врачами.

В ведомстве отметили, что дополнительный запрос готовится «в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам». О каком уголовном деле идет речь, в сообщении не уточняется. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением Навального нет криминала.

В МВД также восстановили хронологию событий во время пребывания Навального в Томске. По данным полиции, Навальный посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, съемную квартиру, где проходила рабочая встреча с его сторонниками, а также «Венскую кофейню» в аэропорту Томска. Именно в этих места Навальный «принимал пищу и употреблял напитки», говорится в сообщении.

МВД также установило, что в поездке политика сопровождали шесть человек. Это его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Владлен Лось, Георгий Албуров, Марина Певчих, Илья Пахомов и Павел Зеленский. Из них полиция опросила всех, кроме Певчих, которая «уклонилась от дачи объяснений» и 22 августа улетела в Германию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в омскую больницу, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». При этом врачи в Омске не нашли в организме Навального следов яда. Российские врачи исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.

После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием «Новичок».

Вчера СМИ сообщили, что Алексей Навальный, которого 7 сентября врачи берлинской клиники «Шарите» вывели из искусственной комы, полностью пришёл в себя, снова может говорить и, возможно, сможет вспомнить все события перед отравлением. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что информация изданий «сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей».



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