 

Компания Huawei может выпустить смартфон с двусторонним экраном

11.09.2020, 11:53, Разное

Китайская компания Huawei может выпустить смартфон с инновационным экраном. Как сообщают СМИ, дисплей в новом аппарате будет двусторонним.
Выход устройства с необычной конструкцией может помочь корпорации выйти из кризиса, вызванного санкциями Запада против нее. Как известно, Huawei пришлось не только разрабатывать собственное программное обеспечение, но и искать новых поставщиков комплектующих. Между тем в то время как LG и Samsung отказываются поставлять экраны для смартфонов и планшетов китайского IT-гиганта, именно в этой сфере компания решила закрепить свое положение. На сетевом ресурсе LetsGoDigital появилась информация относительно регистрации права интеллектуальной собственности на инновацию.

Инженеры Huawei разработали уникальный в своем роде аппарат с двусторонним дисплеем. Сайт Госуправления по делам интеллектуальной собственности Китайской народной опубликовал данные о новой технологии, с ее помощью удастся охватить дисплейной панелью всю фронтальную часть. Далее экран переходит на боковую грань, накрывая порядка двух третей задней панели корпуса. Слева на задней части производитель разместит тройной модуль камеры, оптические датчики в которой будут встроены вертикально.

При этом селфи-объектив такому аппарату не понадобится. Автопортреты пользователь сможет снимать на основную камеру, поскольку в качестве видоискателя в новинке используется задняя часть дисплейной панели.

О дате выхода на рынок подобного смартфона информации пока нет. Вполне возможно, что китайская корпорация не намерена пока запускать в производство инновационный девайс. В таком случае Huawei всего лишь зарегистрировала права на разработку, чтобы не допустить ее нелицензированное применение конкурирующими компаниями.



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