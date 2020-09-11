Спецсвязь из-за растущего спрос расширяет парк броневиков в Кирове

11.09.2020, 11:53, Разное

В Кирове расширяется парк броневиков Спецсвязи России. Новая партия закуплена в связи с выросшей во время пандемии активностью региональных компаний, которым нужно перевезти опасные, ценные, особо ценные и крупногабаритные грузы, передает cccb.ru

ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Райффайзен-банк на протяжении нескольких лет сотрудничают с кировскими спецсвязистами. Финансовые учреждения заказывают у их фельдъегерей услуги по обслуживанию программно-технических комплексов и перевозке наличных. По Кировской области спрос на спецперевозки во время пандемии резко подскочил на 45%.

УСС в течение последних лет удалось развить сотрудничество с предприятиями ОПК. В список особо важных партнеров попали: «Кировский завод «Маяк», АО «Лепсе», ВМР «Авитек». Оборонно-промышленные компании часто заказывают экспресс-доставку или услуги по транспортировке грифованных, опасных и крупных грузов.

На данный момент в автопарк Спецсвязи РФ входят более 2 тыс. машин. Клиенты могут запросить перевозку на легковом автомобиле, автопоезде для негабаритного груза до 40 тонн, броневиках и малотоннажных ТС. При необходимости товар можно поместить в комфортные для его хранения условия. В наличии машины с функцией поддержки температурного режима.