Алина Кабаева носит цветы на могилу мамы Ляйсан Утяшевой

11.09.2020, 11:53, Разное

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что Алина Кабаева носит цветы на могилу ее матери Зульфии. Супруга резидента Comedy Club Павла Воли не общается с ней, но старается по возможности поддерживать теплые отношения.

О дружбе с Алиной Кабаевой знаменитость пояснила в YouTube-шоу «Стрелец-молодец». По словам Ляйсан Утяшевой, она очень редко общается с гимнасткой, хотя у нее есть телефон подруги. Жена Павла Воли старается уважать выбор коллеги, которая предпочитает вести закрытый образ жизни. Но при этом Кабаева поздравляла ее со свадьбой и рождением детей.

Кроме того, гимнастка часто посещает могилу матери Ляйсан Утяшевой. Та часто видит на кладбище букеты, подписанные «С любовью от Алины». Поскольку других знакомых с таким именем у нее нет, она уверена, что цветы оставляет Кабаева.