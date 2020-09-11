Мнение: Практический вопрос

11.09.2020, 11:50, Разное

Сербский президент Вучич несколько ошарашенно сообщил, что за хамскую в отношении к нему запись в соцсетях, которую сделала Мария Захарова, перед ним извинились по очереди Лавров и Путин. Событие, действительно, почти из ряда вон, так как извинения в дипломатической практике – вещь вообще нечастая, а двойные извинения – тут можно даже в учебники заносить, как событие исключительное.

Скандальная фотография, над которой в привычной для нынешней России быдловатой манере и постебался официальный представитель МИД, в контексте реальных событий скандальной быть не может по определению. В ситуации коронавирусного психоза так называемая "социальная дистанция" (хотя более неудачного термина и придумать нельзя – социальная дистанция измеряет социальные расстояния, скажем, между руководителем корпорации и уборщиком его кабинета, а в медицинском смысле более разумно употреблять термин "санитарная дистанция. Но суть не в этом), так вот, эта самая дистанция вынуждает идти на разные ухищрения. Овальный кабинет небольшой по своим размерам – 11 метров большой диаметр, 8 – малый. У какого-нибудь приближенного Путина на таких площадях в лучшем случае кормят любимого корги. Создать в таких условиях ту самую "дистанцию" крайне непросто, да и американцы вообще ребята простые. У задачи было разумное решение – поставить стул перед столом Трампа и разговаривать. Практично? Да. А как там отреагирует Захарова, и Трампу, и Вучичу было, в общем-то, глубоко плевать. Но она отреагировала, хотя ее мнением никто особо и не интересовался. Чувство юмора там такое специфическое или временная кома мозга – вопрос десятый.

Хамство оказалось избыточным даже по меркам лиговских пацанов. Да и международное положение России таково, что Вучич – чуть ли не последний приличный руководитель, кого еще можно назвать чуть более, чем "партнером". Остальные – сплошь уголовники, бандиты или просто диктаторы, с которыми приличные люди расходятся за километр. Как сказали в свое время в Бразилии: если руководитель какой-либо страны убийца или коррупционер – будьте уверены, его лучшим другом всегда окажется Путин. Плюс на Сербии завязан последний еще не издохший окончательно проект Газпрома – экспортная труба Турецкого потока. В общем, куда деваться.