Штаб Байдена попросил денег у российского журналиста

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11.09.2020, 11:48, Новости дня

Журналист РИА «Новости» получил от штаба кандидата в президенты США Джо Байдена электронное письмо с просьбой деньгами поддержать демократа.

Корреспондент, будучи в России, с местного IP-адреса зарегистрировался на официальном сайте кампании Байдена, чтобы отслеживать сообщения о ее ходе и предстоящих встречах с избирателями, передает РИА «Новости».

Через некоторое время ему пришло послание с предложением перевести в поддержку президентской кампании 15, 25, 50, 100, 250, 500 или 1 тыс. долларов.

Выяснилось, что существует и опция перечислить столько денег, сколько человек посчитает нужным.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента страны, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что РФ якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.



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