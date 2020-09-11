Эксперт: уронивший Белоруссию в долговую яму Лукашенко оставил семьи без сбережений

11.09.2020, 11:43, Разное

Экономист Ярослав Романчук выразил мнение, что одна из самых опасных ошибок, совершенных Александром Лукашенко —это разрушение культуры сбережения. Известно, что более половины семей в Белоруссии не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты.

Граждан на протяжении долгого времени призывали доверять пресловутой “стабильности” и отказаться от привычки откладывать деньги. Большую роль в этом сыграли и обещания сделать зарплату не ниже 500 долларов.

При этом власти затрудняют людям инвестировать свои деньги, а также учиться финансовой грамотности, используя широкий инструментарий. Те немногочисленные белорусы, которые еще верят в экономику страны, канализировали финансовые средства в денежные депозиты.

Романчук подчеркнул, что страна досталось Лукашенко, можно сказать, без долгов. По состоянию на 2020 год последний диктатор Европы уронил Белоруссию в долговую яму.

По мнению эксперта, пагубная модель Батьки могла рухнуть и раньше, если бы миллионы белорусов не доверили этой системе свои кровные. Теперь же доверие к Лукашенко обнулено, резюмировал эксперт.