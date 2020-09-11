В Минтрансе предложили сделать проезд в общественном транспорте бесплатным

11.09.2020, 11:43, Разное

Согласно документу, появившемуся у журналистов, реализовать задуманное можно с помощью механизма “пользователь платит”. Так, через пять лет автомобилистам придется раскошеливаться за проезд по региональным трассам, а еще через 10 лет платить будут “все категории пользователей дорог”.

Такая идея позволит сократить количество личного транспорта в крупных городах. Предполагается, что люди будут больше передвигаться на общественном транспорте. Как пишет LIFE, в Минтрансе также хотят, чтобы в населенных пунктах чаще ездили на велосипедах и самокатах.

Журналисты отправили запрос в министерство в целью уточнить появившуюся информацию, однако им пока не ответили. Тем не менее, документ со стратегией развития общественного транспорта является подлинным. Это подтвердил человек из Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее “Дни.ру” писали, что россияне жаловались на стоимость проезда про Крымскому мосту. По их мнению, цена билета на поезд завышена.