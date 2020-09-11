Мнение: Почему я против легализации гей-браков в России

11.09.2020, 11:40, Разное

Начнём с того, что я не гомофоб. Мы живём в свободной стране, и я вслед за Фаиной Раневской считаю, что каждый волен распоряжаться своей задницей по собственному усмотрению. Гомосексуализм — классическое «преступление без жертвы», когда нормальным людям не жарко и не холодно от того, что кто-то сидит на диване в соседней квартире и делает совместные селфи на айфон.

В разное время под моим началом работали люди с креативной ориентацией. У них была общая особенность, — сложный характер, — однако это было не настолько критично, чтобы всерьёз отражаться на работе. Если завтра ко мне на работу придёт устраиваться представитель меньшинств, его личные предпочтения не станут препятствием для трудоустройства, так как в первую очередь я всегда смотрю на профессиональные навыки.

Вместе с тем, как говорил Нестор Махно, «твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода». На примере современного Запада мы можем наблюдать дорогу, по которой ЛГБТ-движение волоком протащило здоровые когда-то общества.

1. Гомосексуализм был по политическим причинам убран из МКБ, международного классификатора болезней. Из-за этого многие люди, которые хотели бы изменить себя, чтобы вернуться к традиционным разнополым отношениям, не смогли получить нужную им психологическую помощь. Многих колеблющихся натуралов при помощи агрессивной рекламы прямо-таки втолкнули в ЛГБТ-сообщество, напев им в уши, будто радужный флаг — это стильно, модно и молодёжно. Наконец, что совсем уж нехорошо, притворяющиеся врачами люди в белых халатах подбили многих несчастных жителей Запада на операцию по смене пола, которая при нынешнем развитии технологий не имеет обратного хода, которая делает пациента наполовину инвалидом, и которая в большей части случаев не решает психологические проблемы пациента, но только усугубляет их.

2. ЛГБТ-активисты принесли с собой жёсткую цензуру, ополчившись не только против агрессивных дикарей, разжигающих ненависть к «не таким», но и на нормальных людей, которым теперь приходится или молчать в тряпочку, или становиться изгоями.

На Западе под фактическим запретом находятся не только сальные шутки на голубую тему, но и просто обычный здравый смысл. Это самоподдерживающаяся система, так как хлёстким ярлыком «гомофоб» можно заткнуть любого, кто попытается рассмотреть проблему объективно, честно разбирая факты и выводы из этих фактов. Так, к примеру, дискуссия «является ли гомосексуализм болезнью» на Западе невозможна. Врача, который попытается поднять эту тему, немедленно распнут.

3. ЛГБТ-активисты повсюду пропихивают агрессивную рекламу своего образа жизни. «Итс окей то би э гей», «все умные и творческие люди геи», «тот, кто не хочет целоваться с каждым встречным трансом, мерзкий гетераст».

Вот неприятный факт: реклама работает. Если бы реклама не работала, будьте уверены, международные корпорации не вбивали в рекламу ежегодно триллионы долларов. Каждая глупая реклама со счастливой семьёй, которая водит хороводы вокруг пароварки, оставляет глубокие борозды в мозгах потенциальных покупателей: они смотрят рекламу, потом идут в магазин и покупают вот эту самую пароварку, которую только что видели в ролике на ютубе.

Реклама ЛГБТ также работает. Десятки миллионов людей на Западе ищут себе однополых партнёров только потому, что им год за годом капали на мозги: «становись геем, вливайся в нашу дружную команду».

4. Движение ЛГБТ промышляет открытым шантажом, заставляя политиков и бизнесменов платить им дань. Часть голубого налога собирается пожертвованиями и субсидиями, которые идут ЛГБТ-сообществам. Ещё одна часть налога перечисляется на рекламу гомосексуализма. Типичный пример — недавняя история с концерном БМВ, которому пришлось провести целую рекламную компанию в духе «мы тоже заднеприводные».

Это всё очень неправильно. Во-первых, рэкет откровенным преступлением: в здоровом обществе за вымогательство сажают в тюрьму. Во-вторых, рэкет не идёт на пользу экономике: особенно в тех случаях, когда он приобретает столь устрашающие масштабы.

5. ЛГБТ-активисты уничтожают образование и культуру. Вы знаете, в западных организациях давно уже есть должности почётных геев, которые защищают свои фирмы от обвинений в гомофобии. Конечно, эти сотрудники не так бесполезны, как свадебные негры, исполняющие роль громоотвода от обвинений в расизме, однако, как мы знаем из известного анекдота, играть на скрипке должны таки не русские и не евреи, а талантливые музыканты.

Аналогичным образом уродуется и учебный процесс. Геи имеют несправедливые преимущества при поступлении в вузы, также значительная часть уроков отводится на продвижение идеологии ЛГБТ. Как будто этого мало, сейчас в США прямо уничтожают кинематограф, один в один перенимая провальный опыт советской культурной политики.

Цитирую из свежих правил, по которым новым фильмам будет присуждаться премия «Оскар»:

https://meduza.io/feature/2020/09/09/novye-pravila-oskara-nominanty-na-luchshiy-film-teper-dolzhny-sootvetstvovat-kriteriyam-kasayuschimsya-rasy-gendera-i-inklyuzivnosti

Актёрский состав

— по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;

— по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;

— основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения.

Съемочная группа

— как минимум две ключевые творческие позиции в съемочной группе (например, оператор, художник по костюмам, композитор, продюсер или режиссер) занимают женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;

— как минимум одну из этих ключевых творческих позиций в съемочной группе занимают люди азиатского, латиноамериканского, ближневосточного, североафриканского происхождения, темнокожие, афроамериканцы, коренные американцы, коренные жители Аляски, коренные гавайцы или жители других Тихоокеанских островов, а также представители других недостаточно представленных расовых или этнических групп;

— как минимум шесть технических позиций в съемочной группе занимают представители вышеперечисленных групп.

Кинопроизводство

— студия, выпустившая фильм, предоставляет возможности оплачиваемой стажировки, женщинам, представителям небелого населения, ЛГБТК+ или людям с особенностями физического или ментального развития.

— студия, выпустившая фильм, компания, занимающаяся его дистрибуцией и/ или финансированием, предоставляет возможность обучения и/или повышения квалификации в процессе работы для представителей вышеперечисленных групп.

Распространение

в студии на руководящих позициях в маркетинге, связях с общественностью и/или дистрибуции на постоянной основе работают представители вышеперечисленных групп.

Проще говоря, теперь амбициозным режиссёрам надо брать на работу не талантливых актёров, а открытых голубых, снимать теперь надо непременно гомоэротику, при этом и в съёмочной группе, и в офисе нужно создавать разнузданную атмосферу провинциального гей-клуба.

В СССР похожую роль исполняли пролетариат, нацменьшинства и марксизм. Режиссёрам, которые хотели делать карьеру при советской власти, нужно было брать на работу «классово близких» и снимать не разные художественные глупости, а фильмы про доброго дедушку Ленина. Разумеется, разрешались и другие темы, однако стремительной карьеры на нейтральных темах было уже не сделать.

Цитирую из бессмертного Довлатова:

https://stihi.ru/diary/arny93/2013-07-15

Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев — Савелий и Леонид Данчиковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем. Потом — каждый в отдельности.

Через год их пути разошлись еще более кардинально.

Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался — Данч. Но при этом оставался евреем.

Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву — «И». Теперь он подписывался — Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком.

Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве.

— Оборотень, — кричал Леонид, — золоторотец, пьяный гой!

— Заткнись, жидовская морда! — отвечал Савелий.

Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма.

Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики.

Постепенно он стал «ленинианцем». То есть создателем бесконечной и неудержимой Ленинианы.

Сначала он написал книгу «Володино детство». Затем — небольшую повесть «Мальчик из Симбирска». После этого выпустил двухтомник «Юность огневая». И наконец, трилогию — «Вставай, проклятьем заклейменный!».

Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети». Затем — «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки.

Данчковский разбогател. Был награжден орденом «Знак почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали.

Пожалуй, даже перечисленных выше пяти причин вполне достаточно, чтобы не верить ЛГБТ-активистам на слово, когда они говорят, будто никак не угрожают натуралам. К сожалению, угрожают: голубая идеология вошла на Западе в такую силу, что не только серьёзно осложняет жизнь обычным людям, но и прямо калечит многие судьбы.

Мы, в России, в кои-то веки находимся в положении зрителей, у которых есть привилегия наблюдать за корчами западного общества с трибун, с почти безопасного расстояния.

С одной стороны, спасибо правозащитникам, мы понимаем, когда перегибаем палку. Так, к примеру, недавняя российская операция «Содомит», когда классных руководителей заставили вычислять геев среди школьников и доносить о них наверх, является очевидной дуростью, и очень здорово, что журналисты с блогерами имеют возможность честно об этом рассказывать.

Геи являются такими же гражданами России, как и мы с вами. К примеру, геи имеют право получать медицинскую помощь в полном объёме, а полиция должна рассматривать заявления гомосексуалистов о травле или побоях столь же ответственно, как и заявления от ветеранов МВД.

С другой стороны, ещё одно спасибо правозащитникам, мы понимаем, в какие именно моменты ЛГБТ-активисты превращаются из борцов за справедливость в опасных для общества сектантов.

К примеру, запрет рекламы гомосексуализма очевидно необходим: по тем же причинам, по которым необходим запрет рекламы курения. Также понятно, что легализация гей-браков недопустима, потому что гей-браки станут яркой и эффективной рекламой гомосексуализма.

Сторонники гей-браков говорят, что в некоторых случаях статус супруга очень важен: например, если второй член семьи лежит в больнице, или если он хочет оставить завещание в пользу первого.

Пожалуй, это справедливо, однако такого рода сложности вполне можно разрешить точечно: к примеру, проработав форму доверенности, которая позволит выдавать некоторые «права супруга» другим людям. Такая доверенность будет полезна, к примеру, и тем, кто хочет, чтобы в случае чего в условной больнице его мог навестить троюродный брат или просто хороший друг.

Подведу итог

Суть моей позиции заключается в том, что геи — обычные граждане России, дискриминировать которых абсолютно недопустимо. Вместе с тем решение реальных проблем — это одно, а шумное рекламное шоу в свадебных платьях — совершенно другое. Именно тут должна проходить граница между «пущать» и «не пущать». Если надо для нормальной жизни, следует помочь. Если надо для продвижения ЛГБТ-идеологии, следует законодательно запретить.