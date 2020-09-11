Гигантские стрекозы – это мутанты или пришельцы из древней Земли?

11.09.2020, 11:26, Разное

Стрекозы, достигающие в длину полметра и более, были привычными для нашего мира 300 миллионов лет назад. Но в современных условиях они бы не выжили. Однако иногда люди видят очень крупных стрекоз. Это мутанты или что-то иное?

Криптозоология охватывает широкий спектр разнообразных загадочных животных. Некоторые из них широко известны: как примеру йети или озерные монстры, и они вполне вписываются в наш мир. Но как в него могут вписаться невероятно большие насекомые? Чаще других наблюдают необычно крупных стрекоз.

Подобные существа могли существовать лишь в доисторические времена, когда на Земле была совсем другая атмосфера. Они бы просто не выжили в современных условиях. Однако их продолжают регулярно наблюдать жители самых разных стран и уверять, что это было реально и они ничуть не преувеличивают указанные размеры.

На сайте исследователя Лона Стриклера Phantoms and Monsters была опубликована история жителя Болтона, Англия, произошедшая в 2002 году. Очевидец рассказывал, что он гулял со своим братом, когда они оба увидели необычно большое насекомое, похожее на стрекозу.

"Я и мой младший брат видели летящую стрекозу длиной более полутора футов (около 45 см) и ее тело по ширине в центральной части было более дюйма (около 3 см). И я уверен, что тогда ее видели и другие люди.

Иногда я думаю, что может быть мы видели летящий маленький радиоуправляемый вертолет? Однако он никак не мог двигаться настолько быстро, маневренно и полностью бесшумно.

После этого я поехал в музей Манчестера и рассказал эту историю экспертам по насекомым и они сказали, что это звучит так, словно я увидел стрекозу из доисторических времен, которых не существует сейчас. Это точно не была птица, но ни один из современных видов стрекоз и близко не достигает настолько больших размеров".

Есть и другие сообщения очевидцев о гигантских стрекозах. На сайте Cryptozoology News было опубликовано сообщение от Джея МакКэролла из Калкаски, штат Мичиган (США).

Однажды он и его сосед увидели стрекозу, которая в длину достигала 10-12 дюймов (25-30 см). Это не настолько огромная стрекоза, как в Болтоне, но тем ни менее крупнее, чем любой из ныне существующих видов. МакКэролл также отрицал, что это мог быть радиоуправляемый дрон или детская летающая игрушка, потому что стрекоза двигалась полностью бесшумно и очень естественно для насекомого.

Стрекоза имела красивый синеватый цвет, который ярко переливался на солнце. МакКэролл и его сосед наблюдали ее в течении нескольких секунд, когда гуляли возле лесного домика МакКэролла, который находится рядом с Медвежьим озером.

Еще одну необычно крупную стрекозу видел житель болот Эверглейд в американском штате Флорида. Болота эти в первую очередь знамениты своими аллигаторами и змеями, но оказывается тут можно встретить и стрекоз, длиной более 30 см.

По словам очевидца, стрекозу первым заметил его друг и тут же удивленно охнул. Потом они оба стали рассматривать, как крупное насекомое летает совсем рядом с ними, это было так близко, что они могли рассмотреть большие стрекозиные сегментированные глаза.

Увы, едва они предприняли попытку поймать стрекозу, она тут же улетела куда-то и исчезла.

Такие истории очень редки, но если они реальны, то может быть очевидцы наблюдали стрекоз-мутантов? Или же в наш мир каким-то образом попадали гигантские стрекозы вида Meganeura, которые жили на земле 300 миллионов лет назад. В размахе крыльев они могли достигать 65-70 см.

В ту эпоху в атмосфере планеты было очень много кислорода и в современных условиях такие стрекозы бы просто не выжили. Если бы конечно их примитивная дыхательная система не смогла каким-то образом приспособиться к нынешним реалиям.