Ученые определили неожиданную причину ускоренного старения

11.09.2020, 11:17, Разное

Ученые нашли причину ускоренного старения, которую они связывают с диабетом, появляющимся у женщины в период вынашивания ребенка. Информация опубликована изданием Epigenetics.

В исследовании исследователи разобрали процесс старения, который происходит на клеточном уровне. В опыте участвовали 1000 детей, им было от 3 до 10 лет. Эксперты изучали их предрасположенность к гестационному диабету еще в период беременности женщин, а также эпигенетический возраст, который характеризуется состоянием клеток.

Эксперты выяснили следующее: дети, которые появились на свет от матерей с диабетом, диагностированным в период беременности, получают высокий эпигенетический возраст. У таких малышей высокий индекс массы тела и процентное содержание жира в организме, значительные параметры плеч, окружностей, давления.

Автор исследования Стефан Шиау сообщает: полученная информация говорит о том, что гестационный диабет имеет длительное действие на эпигенетическое старение у потомков и приводит к худшим кардиометаболическим показателям здоровья.