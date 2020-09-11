 

«Мадонна в юности»: Марго Овсянникова провела вечер с Филиппом Киркоровым

11.09.2020, 11:17, Разное

Марго Овсянникова, экс-участница «Дома-2», попала на вечеринку, где присутствовал Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады одобрительно отозвался о таланте начинающей певицы и сопоставил ее с американской исполнительницей Мадонной в молодости.
На своей странице в Instagram Марго Овсянникова показала снимок, где она – в компании знаменитостей. После красивого выступления на сцене артистку представили Филиппу Киркорову. Вокалист наблюдал за бывшей участницей «Дома-2» и заявил, что ему приглянулся номер, в котором открывается вся ее артистичность. Также он добавил, что певица очень «танцевальная» и напоминает ему Мадонну в юности.

Смущаясь, Марго Овсянникова поблагодарила мэтра эстрады за комплимент. Она не скрывает, что получить от Филиппа Киркорова такую похвалу – это очень лестно.

Подписчики, соглашаясь со словами артиста, отмечают: звезда «Дома-2» выглядит потрясающе и в карьере сможет добиться многого. Также они посчитали слова Филиппа Киркорова оценкой достижений начинающей исполнительницы.



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