«Автомобилисты России» выступили резко против бесплатного общественного транспорта

11.09.2020, 11:08, Новости дня

Идея Минтранса реализовать бесплатный общественный транспорт за счет платного проезда по дорогам – это социальная рознь, поскольку проблемы одних людей пытаются решить за счет других, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

В Минтрансе предложили реализовать в РФ к 2035 году бесплатный проезд на общественном транспорте. При этом необходимо ввести механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов, который подразумевает с 2025 года взимание платы за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

«Когда проблемы одних людей пытаются решить за счет других – это ничто иное как социальная рознь со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и политическими. Естественно, 30 млн частных автовладельцев такую идею не одобрят. Мы и без того платим огромные деньги, за счет которых уже можно было бы сделать хорошие качественные дороги», – говорит Похмелкин.

Он уверен, что к 2035 году в стране не будет хорошего общественного транспорта, потому что, например, метро во всех городах построить невозможно, а только за счет него, по мнению эксперта, можно было бы решить проблему комфортного передвижения людей.

Председатель движения также подчеркивает, что если даже и прибегать к таким решениям, то нужно тогда менять вообще всю политику, в том числе и урбанистическую.

«И, вообще-то, мне казалось, что после всей этой истории с коронавирусом, власти поймут, что не нужно так уж прессинговать частных автовладельцев. Ведь намного безопаснее и эпидемиологически лучше, когда люди меньше скапливаются, что в первую очередь происходит в общественном транспорте. И что мы видим? Нам предлагают скапливаться еще больше», – рассуждает Похмелкин.

Даже если такое решение применить только в крупных городах, продолжает эксперт, это все равно не даст никаких преимуществ, так как, например, в Москве, преобладают частные автовладельцы. Также возникает вопрос о том, как будут работать таксисты, каршеринг, что при таком раскладе делать с автомобильной промышленностью, как быть с нефтяным комплексом, страховыми компаниями и так далее. Если посчитать все последствия разрушения всех этих цепочек, станет очевидно, что в инициативе кроется больше минусов, чем плюсов.

«Я думаю, что должны все цветы расти. Надо сделать так, чтобы комфортно и удобно было всем: и пользователям общественного транспорта, и автовладельцам. Поэтому оценить данную инициативу иначе, как социально вредную и невыполнимую – я не могу», – резюмировал Похмелкин.

Бесплатный проезд в общественном транспорте еще в 2018 году ввела Эстония. С 2020 года данную идею реализовал и Люксембург.